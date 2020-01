Několik svíček vypovídalo u vyhořelého domova Kavkaz ve Vejprtech o nedělní tragédii. Při požáru tu zemřelo osm klientů. Na náměstí T. G. Masaryka u fontány by brzy mělo vzniknout pietní místo. Městští radní v pondělí ve spolupráci s krajem řešili také potřebné kroky k zřízení transparentního účtu na pomoc. S nabídkami se po krajském úřadu totiž už ozývají jednotliví lidé i místní firmy. Promptně zřídila účet Komerční banka, peníze budou moct lidé posílat od zítřka. Účet bude veden na čísle 123-1184550297/0100.

Teď mají v Kavkazu plno práce policisté. Také proto nebylo možné, aby zástupci města na místě zjišťovali stav budovy. Doufají, že nebude muset padnout. „Myslíme si, že má dobrý základ, protože vyhořela jen jedna místnost, okolní dvě místnosti byly požárem dotčeny,“ řekla starostka Vejprt Jitka Gavdunová. „Ale nevíme, co udělala voda, hasiči totiž museli také rozbít stropy, jestli tam není ohnisko požáru. Pokud budeme moct budovu zachovat, okamžitě se budeme snažit o rozpočet, abychom věděli, kolik by měly stát opravy, a pak budeme žádat o pomoc, která nám byla z několika stran přislíbena,“ dodala starostka.

Požár vypukl v neděli a zemřelo osm lidí

Psychologickou pomocí nabídnul Vejprtům Ústecký kraj. Jednání se specializovanou firmou čeká na starostku dnes odpoledne. Pro klienty Kavkazu vzhledem k jejich mentalitě na úrovni dětí včerejší požár obecně velké trauma nepředstavuje. „Někteří to považují za zážitek,“ přiblížila starostka. „Ale jsou tam i ti, kteří jsou na tom mentálně lépe, a ti to nesou těžce. Dokonce jeden plakal, protože ztratil kamaráda, který byl mezi těmi osmi,“ dodala Gavdunová. Přeživší klienti jsou zatím na místě. „My jsme jejich rodina, my je nemůžeme teď trhat,“ komentovala starostka. Dlouhodobě tento stav ale možná nevydrží, pomoc nabídla krajská zařízení.

Zraněné v neděli záchranáři odvezli k ošetření do nejbližších nemocnic. Tři z nich by tam ještě teď měli zůstávat, z toho dva na jednotce intenzivní péče. Jeden ze zraněných je ve velmi vážném stavu. Dalšího klienta s místostarostou Vejprt Vlastimírem Volínem, který na místě pomáhal, by měli dnes propouštět. Termín pohřbu osmi zemřelých zatím není známý. Všichni jsou na pitvě. Šest ze zemřelých je v opatrovnictví Vejprt. „Předpokládám, že budou pohřbeni na urnovém háji v našem hřbitově,“ řekla starostka. Další dva zemřelí mají jiné opatrovníky.

Na vejprtské radnici dnes jednali i se zástupci Úřadu práce, který by měl co nejdřív pomoct klientům finanční hotovostí. Dostat by měli pomoc v hmotné nouzi. „Mimořádnou jednorázovou pomoc získají všichni přeživší,“ potvrdila vedoucí sociálního odboru městského úřadu Vejprt Alena Třečková s tím, že posuzovat 27 žádostí bude úřad práce individuálně. Vyplácet se bude na účet opatrovníků tento týden.

Na místo se v neděliznovu vydali i zástupci dobrovolných hasičů. Obhlíželi místo i proto, že si teď zapůjčují vysoušeče a průmyslové vysavače, aby dali později budovu do pořádku. „Dobráci“ byli včera ráno na místě požáru dříve než profesionální hasiči. Významně jim pomohl místostarosta Vejprt, který budovu znal, i místní policista. „Nebylo na metr vidět, byla tma, elektrika nešla, osoby se vyhledávaly pomocí termokamery,“ ohlédl se velitel jednotky Milan Suchánek.