Tragédie v obci Líský se stala v pátek 6. listopadu. Muž na dvoře rodinného zastřelil svou družku, její matku a pak i sám sebe, přežil pouze třítýdenní chlapeček a dvanáctiletá dcera, která byla v ten den u svého biologického otce.

Kojenec, který zůstal po tragickém činu celý den sám v domě, si svým vytrvalým pláčem dokázal přivolat pomoc sousedů. Do domu následně vnikla zásahová jednotka, jelikož nikdo v tu chvíli nevěděl, zda se vrah neukrývá uvnitř. Po několika hodinách se vše vyjasnilo a bylo více než jasné, že otec miminka je i vrahem, který nakonec obrátil zbraň proti sobě. Miminka, které přežilo, se okamžitě ujali záchranáři.

„U zdravotnické záchranné služby pracuji deset let a tento výjezd patřil k těm nejnáročnějším, které jsem zažila. I proto, že na místě zůstal teprve třítýdenní chlapeček. Jeho dvanáctiletá sestra byla v té době naštěstí u svého tatínka. Když jsme onu listopadovou sobotu dorazili s kolegy ze záchranné služby, od policie a hasičů do obce Líský, vůbec jsme nepředpokládali, co nás čeká,“ popsala událost zdravotnická záchranářka Monika Vilímová.

Policisté ze zásahové jednotky v domě objevili miminko v dětské postýlce. Bylo v klidu a zahřáté, ale naprosto vyčerpané. Chlapeček zde musel být sám téměř celý den.

„Miminko jsme převezli do Fakultní nemocnice v Motole. Působím zde jako vrchní sestra dětského urgentního příjmu a věděla jsem, že bude ve skvělých rukách a od kolegů dostane veškerou potřebnou zdravotní i sociální péči. Je v nejlepším pořádku, pečovat o něho budou příbuzní, kteří si ho ihned vzali k sobě. Sami nyní čekají narození vlastního dítěte,“ dodala záchranářka.

Monika se proto rozhodla finančně podpořit miminko na jeho cestě k novým rodičům a stejně tak jeho starší sestřičku prostřednictvím sbírky nazvané Nový život pro děti z Líského. Dárcům je přístupná na platformě Znesnáze21.

„Pro obě rodiny je to zcela nenadálá a náročná situace. Proto jsem se rozhodla založit sbírku, abychom společně rodičům alespoň trochu ulevili a dětem umožnili začít nový, snad už jen radostný život. Mnohokrát děkuji všem, kteří přispějí. Výtěžek této sbírky je určený na to, abychom získali potřebné prostředky na péči a výchovu dětí a pomohli rodinám se s touto situací vyrovnat. Peníze budou mezi obě děti rozděleny rovným dílem,“ dodává záchranářka Monika Vilímová.

Polovinu dostanou rodiny vyplacenou po ukončení sbírky, polovina bude uložena na spořící účty, ze kterých budou moci děti později hradit například náklady na vzdělání. Garantem účelného využití prostředků bude Nadační fond pomoci, uzavřela záchranářka.

Jak dodal k případu starosta Líského Štěpán Hon, je v kontaktu i otcem dvanáctileté dívenky. „O pomoc nikoho nežádal. O to víc jsem ale přesvědčen, že peníze, které sbírka přinese, tatínek rozumně využije k tomu, aby alespoň po materiální stránce teď ani v budoucnosti dívenka nestrádala," dodává starosta obce Líský Štěpán Hon.

Nadační fond Znesnáze21 vznikl již v roce 2012 a svou první crowdfundingovou sbírku spustil už v roce 2014. Jedná se o moderní formu financování, kdy se na výslednou částku skládá veřejnost.