Obyvatelé žijící uvnitř uzavřené zóny směli do obchodu a domů. Jinak ani na krok.

V této části Olomoucka se začal velmi dramaticky šířit koronavir, což hygienici museli zpomalit. Jiné řešení nebylo.

Rodiny s malými dětmi, senioři, nemocní lidé. Ti všichni museli přetrpět tvrdá omezení osobních svobod.

Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška přišlo toto „zatažení za brzdu“ epidemiologicky na poslední chvíli.

„Ještě několik málo dní a už by to nikdo nezastavil,“ uvedl v rozhovoru pro Olomoucký deník po skončení studie kolektivní imunity, do níž byla zařazena právě oblast Litovelska a Uničovska, protože výzkumníci očekávali v lokalitě maximum, kterého epidemie Covid-19 doposud dosáhla v České republice.

Uzavření oblasti přišlo v pravou chvíli?

Ze všech dat, která populačně vidíme, se lze domnívat, jakkoliv to bylo určitě těžké rozhodnutí, nepopulární a velmi složitá situace pro obyvatele, že zatažení za brzdu a uzavření oblasti bylo včas a epidemiologicky možná i na poslední chvíli. Epidemie tam nabírala v tu chvíli exponenciální trend růstu a dostala se k poměrně neuvěřitelnému počtu 665 pozitivních na 100 tisíc obyvatel. Při srovnání s Jihomoravským krajem, který má 30 na 100 tisíc, jsme řádově úplně někde jinde.

Reprodukční číslo bylo jaké?

Ze zpětných dat se mi jeví, že se epidemie v této oblasti dostávala k reprodukčnímu číslu pět šest. Ještě několik málo dní a už by to nikdo nezastavil.

Takové rozhodnutí vyžadovalo odvahu, pro místní znamenalo obrovská omezení…

Všem lidem patří velký dík. Nedovedu si představit, co to znamenalo pro tu oblast. Nebyl jsem v takové situaci, ani jako „oběť ani jako ten, kdo to má rozhodovat. Muselo to být těžké úplně pro všechny, pro rodiny s malými dětmi, pro nemocné lidi. Ale bylo to včas a oblast to zachránilo před nekontrolovaným šířením epidemie.