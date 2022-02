Lékaři z Brna si operovanou páteř nejprve vytisknou. Postup pomáhá hlavně dětem

Rodiče tak musí s nemocnými dětmi do desítky kilometrů vzdálené Jihlavy. „Jezdí také do Dačic nebo třeba až Znojma. Je to smutné. Naprosto katastrofální a dlouhodobě neřešená situace,“ doplnil Hošek.

Hledali i v cizině

V Jemnici přitom zkoušeli snad všechno. Lékaře hledali v cizině, vábí je i motivačními bonusy. Zatím neúspěšně. „Každý dětský lékař, který k nám nastoupí, a vydrží pět let pracovat, dostane 1,2 milionu korun. Navíc tu držíme jednu až dvě parcely, na kterých si nový doktor může postavit dům,“ řekl Deníku již dříve jemnický starosta Miloň Slabý.

Podobný postup zvolili i v Jihlavě, kde se situace s pediatry stala s koncem minulého roku rovněž kritickou.

Už od tak tristního množství dětských lékařů se totiž odečetly další dvě ordinace. Zatím bez náhrady. O pediatra tak přišly dva tisíce dětí. „Je to velký problém a bude hůř. Pediatrů je nedostatek. Trvá minimálně pět let, než je lékař po získání specializované způsobilosti schopný samostatně pracovat v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost. U žen, které chtějí mít rodinu, se tato doba prodlužuje až na jedenáct let,“ potvrdil Martin Zimen, primář z dětského oddělení v Jihlavě.

Každé čtvrté dítě v Česku má nadváhu. Do škol vyráží profesionální trenéři

V krajském městě se proto rozhodli lékaře motivovat volnými byty i prostory pro ordinaci. Bydlení nabízí v centru města, na Masarykově náměstí či v ulici Matky Boží.

O moc více toho však městští nebo krajští radní dělat nemohou. Povinnost zajišťovat lékařskou péči leží někde jinde. „Zásadní odpovědnost a úkoly mají zdravotní pojišťovny a stát, a je nutné zvýšit tlak jak politiků, tak veřejnosti, aby stát svoji roli v zajištění zdravotní péče plnil,“ uvedl Luboš Kliment z Projektu Hippocrates.

Několik důvodů

Důvodů, proč má nejen Vysočina tak málo pediatrů, je několik. Doktoři pomalu stárnou a nevychovávají nástupce. Věkové průměry pediatrů jsou sedmapadesát let na Havlíčkobrodsku, jednašedesát let na Jihlavsku a Žďársku, dvaašedesát na Pelhřimovsku a šestašedesát let na Třebíčsku. „Pediatři nasluhují a pracují až do osmdesáti. A mladí nepřichází,“ doplnil Kliment.

Pediatrie je rovněž nesmírně náročný obor, který vyžaduje několik atestací. Ani zkušený primář s dlouholetou praxí si nemůže otevřít dětskou ordinaci.

Kromě Jemnice a Jihlavy se na Vysočině v krizi nachází také Luka nad Jihlavou, Kamenice, Přibyslav, Velké Meziříčí nebo Měřín.

Jako zázrakem nedávno otevřela ordinace v Okříškách na Třebíčsku, ale to zdaleka nestačí.