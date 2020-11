Ve středu 18. listopadu usednou zpět do školních lavic žáci 1. a 2. tříd, kteří stejně jako ostatní školáci mají nyní distanční výuku. Oproti jaru, kdy se děti vracely po malých skupinách, mohou přijít celé třídy. Roušky však školáci budou muset mít po celou dobu výuky, a to jak ve třídách, tak i ve společných prostorech.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

S úlevou vítá znovuotevření škol i dvaatřicetiletá Markéta. „Jako matka prvňáčka mohu s nadsázkou říct, že odpočítávám dny do příští středy. I když jsem mohla pracovat z domova, nebylo to jednoduché. Dopoledne jsem se věnovala synovi a pomáhala mu při výuce a s úkoly. Na práci mi zbyl čas až odpoledne a večer,“ popsala s tím, že se ale obává, jak její dítko vydrží celé vyučování v roušce. „Rozhodla jsem se proto, že ho nepošlu do odpolední družiny, to už by pro něj bylo náročné,“ dodala.