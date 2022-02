V Trutnově existuje v týdnu jediná možnost, kdy si zájemci můžou curling zkusit, v pondělí od 17.30 do 19.00 na zimním stadionu. Tréninky probíhají do konce března. Jsou volně přístupné, ideální je objednat se dopředu na e-mailu j.lubina@tiscali.cz.

"Jsme rádi, že můžeme být na zimním stadionu. Hokejisté si snad na nás už za ty roky zvykli. Jednou ročně pořádáme velký mezinárodní turnaj Velká cena Trutnova, který bude příští víkend 5. až 6. března. Přes sezonu organizujeme dlouhodobější Krkonošský pohár, při kterém se týmy z okolí utkávají v Trutnově v turnajích," popisuje Lubina. "Někteří naši členové působí i v Praze, kde hrají extraligu a letos se dostali dokonce do finále," dodává.

Závěrečný turnaj Krkonošského curlingového poháru se hrál v Trutnově v sobotu. Vedle domácích se v něm představily týmy z Hradce Králové, Jičína, Hořic a polské Swidnice. V součtu tří turnajů se dostal na první místo tým 1. KCK Trutnov 5. "Trutnovský klub má výbornou pověst, lidé sem hrozně rádi jezdí hrát," oceňuje Jakub Bareš, trenér historicky prvních českých olympioniků, který týden po návratu z her v Pekingu zamířil do Trutnova. A sám si také zahrál. Užívá si dozvuky úspěšného účinkování manželů Paulových v soutěži mixů.

Zdroj: Deník/Jan Braun

"Ohlas je velký. Jsme strašně rádi, že se podařilo curling ještě více zpopularizovat. Je pro nás neuvěřitelné, že curling sledovalo tolik lidí," zůstává stále v šoku, že zápasy curlingu vidělo v České televizi průměrně 450 tisíc lidí.

"Zájem je obrovský. Můj domácí klub je v Brně, kde se koná Olympijský festival. Tam chodí tisíce lidí. Je poměrně náročné všem umožnit, aby si curling vyzkoušeli, ale snažíme se to využít. V Brně přibíráme spoustu nových hráčů, budeme se snažit co nejvíce rozšiřovat základnu v regionech," vysvětluje Bareš, jak chce využít vlnu popularity.

Sen o vlastní hale

Trutnovští curleři stále nevzdali myšlenku mít svoji halu. Letitou ideu v posledním období oprášili. "Pro rozvoj curlingu by bylo nutné v nějakém časovém horizontu dopracovat se ke specializované hale, která by se dala využít komerčně. Mohla by se pronajímat pro skupiny lidí. V Praze se například využívá na teambuilding. V Trutnově se mohl využít potenciál turistického ruchu Krkonoš," říká Jiří Lubina.

Podle něj je jediným možným řešením vybudovat případnou halu jako přístavbu zimního stadionu. "Podali jsme proto žádost o změnu územního plánu kvůli pozemku u zimního stadionu vedle parkoviště. Inspirací je model ze Švýcarska, kde je curlingová hala napojená na strojovnu zimního stadionu. Stavět halu na samostatném místě by nešlo. Propojení se zimákem je prakticky jediná možnost," tuší místopředseda 1. Krkonošského curlingového klubu.

Když se podíváte na trutnovský led, vidíte na něm namalovaných deset curlingových kruhů, pět na každé straně kluziště. Curleři tam při zápasech posílají kameny tak, aby doklouzaly co nejblíže středu. Zatímco dříve museli členové 1. KCK Trutnov pracně malovat kruhy před každou sezonou, což byla především v prvních letech existence klubu poměrně svérázná činnost, v posledních letech jsou toho ušetřeni. "Kruhy jsou trvale namalované na betonu pod ledem tři roky. Dříve to byla největší starost, malovat vždy před sezonou deset kruhů," přiznává Lubina.

Specifická péče o led

Kruhy sice mají curleři v Trutnově stabilně namalované, specifickou péči však musí věnovat přípravě ledu. Tak jako v sobotu, kdy se konal Krkonošský curlingový pohár. Jiří Lubina přišel na zimní stadion už v půl páté ráno, aby pracoval na jeho zarovnání.

"Na ledě, který je v běžném provozu pro hokej, bruslení a krasobruslení, je obtížné hrát. Pro curling potřebujeme rovný led," líčí Jiří Lubina a pokračuje: "Znamená to nalít na celé kluziště vodu. Vytvoří se jezero, které musí zamrznout. Na profesionálních a vrcholových soutěžích trvá příprava plochy pro curling týden. Byli bychom schopní udělat stejný led jako na olympiádě, jen by to trvalo několik dní a nikdo by na něj nemohl. To samozřejmě není v našich podmínkách možné, abychom kvůli tomu na týden zablokovali zimní stadion."