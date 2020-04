Máme údajně šetřit spíše na provozních nákladech, ne ale na investicích a máme čerpat státní a evropské dotace a využívat nové programy, připravované v souvislosti s následky dopadu koronavirové pandemie na společnost…

Výzvu jsem si přečetla s podivením a hlavně pobavením. Obce totiž naprosto netuší, jak velký bude kvůli koronavirové krizi propad jejich daňových příjmů. A i když se snažíme tyto informace zjišťovat, není je kde získat. Přesto jsme se nad tím v obci pokusili zamyslet a mám obavu, že "velmi skromný" je odhad našeho finančního výboru poklesu daňových příjmů oproti původnímu předpokladu o cca 20 %. Pro nás, malou obec se 730 obyvateli, to znamená pro letošek rozpočet pokrátit o 2,5 mil. Kč. Již zveřejněný rozpočet, který jsme neschválili pro nemožnost uspořádat v nouzovém stavu zasedání zastupitelstva, jsme tedy zahodili do koše a schválili rozpočet nový, pokrácený právě o plánované investice.

Výzva mne ale trochu i nazlobila – doporučení Hospodářské komory obcím šetřit na provozních výdajích je tak trochu mimo mísu. Obce i města v drtivé většině totiž provozní výdaje velmi zodpovědně plánují a snaží se na těchto výdajích šetřit, kde se dá, i bez doporučení.

Přesto, že jsme v naší obci vždy hospodařili obezřetně, díky nutným velkým, ale smysluplným investicím jsme za využití státních i evropských dotací v předchozích 5 letech investovali cca 90 mil. Kč a jsme zatíženi úvěry. Díky nečekané krizi zřejmě nebudeme mít šanci v tomto, a zřejmě ani v budoucím roce cokoliv investovat. I čerpání dotací vyžaduje finanční spoluúčast, na kterou je třeba někde vzít. A v podobné situaci se pravděpodobně nyní ocitlo mnoho obcí a měst.

Nedalo mi to a odepsala jsem vyzyvatelům z Krajské hospodářské komory, že jejich doporučení je v kontextu neznalosti, jaký dopad bude mít koronavirová krize na rozpočty obcí, poněkud úsměvné. Obce a města potřebují nejprve zaručená pozitivní čísla, a pak budou teprve moci plánovat investice.

Během několika dnů mi přišla odpověď - cituji: „Vážená paní starostko, velice Vám děkujeme za reakci na naši výzvu. Na základě všech reakcí od dalších starostů a starostek se zasedíme na celorepublikové úrovni, aby rozpočty obcí nebyly v důsledku současné koronavirové krize kráceny.“

Tento příslib je samozřejmě potěšující, podpora bude vítaná. Negativní dopady koronaviru na ekonomiku budou velké. Bohužel je ale stále prohlubují - do jisté míry nezbytná – vládní opatření v nouzovém stavu. Pokud však stát nařizuje a vydává restrikce, musí také nést zodpovědnost za jejich důsledky.

Klidu mi nepřidala ani „těšínská jablíčka“ paní ministryně financí, která ve svém dnešním vyjádření ubezpečila obce a města, že mohou bez obav investovat do svého rozvoje a naopak investice navyšovat. Samosprávy se podle paní ministryně na investicích jako motoru ekonomiky podílet dokonce musí, protože jejich finance jsou ve skvělé kondici a příjmy samospráv dlouhodobě rostou. Takže bez obav mohou zapojit do investic své rezervy a případně využít levných úvěrů.

Ano, víme o tom, že vláda dlouhodobě pošilhává po naspořených prostředcích obcí a měst. Ty totiž - na rozdíl od vlády – hospodaří s rozmyslem. Samosprávy investují jen ve prospěch svých občanů a nestrkají peníze do něčeho, čím by si především kupovaly přízeň poslušných voličů. A pokud mají našetřeno, je to proto, že do budoucna chystají velké projekty, které budou buď financovat ze svého, nebo našetřené využijí jako povinnou dotační spoluúčast. Dotační toky totiž postupně vysychají a dotace, pokud jsou, budou vyžadovat stále vyšší spolufinancování. A úvěry? Ano, někdy je využití úvěru nezbytné, ale dobrý hospodář si každou půjčenou korunu dobře rozmyslí a nepodráží si do budoucna nohy bezhlavým navyšováním dluhů.

Zuzana Tvrzníková, starostka, obec Zámrsk