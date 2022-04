události posledního měsíce změnily svět, jeho jistoty a hodnoty. I když pro nás jsou to naštěstí stále jenom zprávy, fotky a videa, je to vážné a je to blízko. A nikdo neví, co bude dál.

Můžeme ale pomáhat těm, kdo to akutně potřebují, účinně a konkrétně, příležitostí teď všichni máme ve svém okolí více než dost. A bránit zlu můžeme i tím, že budeme podporovat dobré věci.

Věříme, že mezi ně patří i kvalitní výrobky vyrobené poctivými řemeslníky v našich regionech. Pár tipů z velikonoční a jarní nabídky Pokladů z regionů najdete v nejnovější aktulitě:

https://www.pokladyzregionu.cz/news/jarni-poklady-pro-zdravi-a-hlavne-pro-radost

Pokladů je ale v naší nákupní galerii https://www.pokladyzregionu.cz/ daleko víc. Srdečně zveme na návštěvu!

S přáním jen toho lepšího v dnech příštích a poděkováním za podporu

Kateřina Čadilová (ta, která to celé vymyslela), Jana Galuščáková (ta, která to organizuje a plní), a Tereza Zatřepálková (ta, která to šíří do světa).