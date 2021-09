Mistrovství světa ve florbale mužů do 19 let je turnaj reprezentačních mužstev juniorů členských zemí Mezinárodní florbalová federace. Koná se vždy pravidelně po dvou letech od roku 2001. Česko je dvojnásobný úřadující mistr v mužské kategorii, díky obhajobě vítězství na mistrovství v roce 2021. Ženy mají tři bronzy. Letos se turnaj konal ve dnech 25. až 29. srpna v Brně.

/FOTO/ Poslední srpnový den v podvečer obsadili ústecký klub Popráč příznivci florbalu. Překvapení v podobě plného klubu přátel, fanoušků a spoluhráčů připravili pro juniorského gólmana střešovického Tatranu a oušťáka Tomáše Jurca. Tomáš byl v semifinále a finále letošního 11. ročníku Mistrovství světa ve florbale mužů do 19 let klíčovou postavou českého mužstva a velkou měrou přispěl k obhajobě juniorského zlata.

