Na betlém mám svoji osobní vzpomínku. To jsem měl jsem na střední škole v Hradci Králové kamaráda Frantu a nám nebylo ani 18 let. Spolu jsme nastoupili jako studenti na Pedagogickou fakultu v Hradci Králové. Tehdy byly běžné brigády a těmi jsme zahájili na podzim roku 1963 svá studia, když jsme jezdili do Jeníkovic na pole sbírat vyorané brambory. S Frantou jsme tam z Hradce jezdili na kole. A v jeden den, cestou z brigády, jsme se v Třebechovicích stavili u jeho strýce Skřivana. Franta mně tam ukázal v kůlně na dvoře schovaný později světově proslulý betlém, který tehdy jeho strýc spravoval. Viděl jsem ho nejen zepředu, jako všichni návštěvníci, co seo tuto jedinečnou památku zajímali, ale Franta mě ukázal i jeho mechanickou část, vzadu za betlémem, která byla běžným návštěvníkům utajena. S nadšením jsem si prohlédl řezbářskou práci stvořitelů, ale i technické kouzlo, kterým byl betlém vzadu oživován Byl to obyčejný elektromotorek, který jsme později měli třeba u cirkulárky. Tak to je moje dávná vzpomínka, která se mně vybavila v této vánoční atmosféře.