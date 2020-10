Výstava letos napsala sedmnáctou kapitolu a sešlo se úctyhodných 263 druhů. „Máme tady poměrně pestrou a širokou paletu druhů,“ prozradil mykolog Martin Mička. Nechybí ani hřiby, muchomůrky, kozáci či klouzci, ukázka zavařených hub i poučná „houbová“ literatura.

Jak už bylo řečeno, výstavu v Ekocentru pořádají sedmnáctým rokem. Za tu dobu už mají „vychytanou“ i její přípravu. „Sběrným dnem hub je středa a čtvrtek, máme tým lidí a sami také vyrážíme do terénu, abychom nasbírali houby a ve čtvrtek je pak instalujeme,“ popsal Martin Mička přípravy výstavy, na které se podílí se správcem ekocentra Jiřím Grundem.

Rekordem minulých let je 310 druhů hub a velmi často sem houby nosí i návštěvníci, kteří žádají radu odborníků. A jak z pohledu Martina Mičky houbám svědčilo počasí letošního léta? „Bylo to léto mokřejší, tolik srážek, kolik bylo letos, nebylo za poslední léta. Všichni jsme očekávali, že hub bude dostatek, ale vzhledem k tomu, že poslední tři roky byly suché a teď to bylo zase moc mokré, tak houby se rozhodly spíš tvořit mycelium a netvořit plodnice,“ vysvětlil mykolog. Plodnice totiž musí mít optimální podmínky a ty letos nebyly.

„Mám tady starou literaturu, atlas z roku 1860 a tam se uvádí, že ‚mnohých srážkách houby také nerostou‘. Že houby si dělají, co chtějí, nečtou atlasy, ale už ve staré literatuře je psáno, že když je mnoho deště, tak je málo hub, stejně jako když je málo deště,“ konstatoval Martin Mička. Výstava trvá ještě po celou neděli, a to od 9 do 14 hodin.

ČSOP Podorlicko kromě výstavy hub pořádá ještě programy Rodina na stezce a pokud doba dovolí, plánují ještě několik přednášek a programy v adventním čase.