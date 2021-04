Vysokomýtská škola připravila Vesmírné putování do Knířova

Základní škola Vysoké Mýto, Knířov, zve veřejnost na stezku do přírody za městem. Děti se stanou na chvíli kosmonauty, kteří cestují vesmírem. Na své cestě potkají jednotlivé planety Sluneční soustavy. Dozví se, jaká je na planetách teplota, jak jsou vzdáleny od Slunce nebo co je to černá díra.

Vesmírné putování do Knířova. | Foto: archiv školy