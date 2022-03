Máte za sebou dva hubené roky, kdy byla galerie více zavřená než otevřená. Jak to poznamenalo návštěvnost, náladu, akce?

Co se týče návštěvnosti, s tou lockdown nijak zvlášť nezamával. Díky letní sezoně, kterou tradičně zaměřujeme na rodiny s dětmi, jsme úbytek příchozích nezaznamenali. V létě se u nás dveře netrhly, čímž se vyrovnaly nucené pauzy. Jakmile se otevřelo, lidé se začali vracet. Zastavují mě na ulici a ptají se, co chystáme, že už se těší na další výstavu. Naučili se k nám jezdit pravidelně návštěvníci z Chrudimi a Pardubic. Vernisáže jsou navštěvované stejně hojně, jako tomu bylo před covidem. Výstavy, které se nemohly uskutečnit, jsme přesunuly.

Takže se podle vás svět opět vrací do normálu?

U nás v galerii určitě. V únoru jsme zahájili po dlouhé přestávce opět Kruh přátel hudby a byli jsme mile překvapeni, že se na první koncert prodalo šedesát vstupenek. To považuji za velký úspěch, beru to jako ocenění naší práce. Ta má smysl jen tehdy, je-li přijímána veřejností.

Výstavy a koncerty tedy jedou, co dalšího z pravidelných aktivit máte v plánu?

Připravujeme tradiční Noc v galerii, která se uskuteční 26. června. Konat se bude také příměstský tábor. Děti se nám na něj vracejí a ještě než zveřejníme informace o jeho konání, máme dvě třetiny kapacity zaplněné. Pokud by tedy někdo uvažoval o účasti, pište a volejte nejlépe hned. Letos začneme 11. července. A ještě prozradím, že galerijní noc i tábor se tentokrát ponesou ve skautském duchu.

To stále mluvíme o tradičních akcích, ale co ty, které připravujete k letošnímu 65. výročí založení galerie?

Blahopřát se zpravidla chodí s květinou, symbolicky jsme proto připravili na březen malou výstavu květinových zátiší z našich sbírek. Zdarma si ji každý může prohlédnout ve vstupní hale. Hlavní oslavy pak plánujeme na podzim. Výstava Meet Mýto, kterou otevřeme v září během městských slavností, představí obrazy ze sbírek vysokomýtské galerie, na nichž autoři zachytili zákoutí města i pohled na jeho panorama z různých světových stran. Expozice zdokumentuje proměnu Vysokého Mýta za uplynulých sto let. Během vernisáže bude také pokřtěn katalog, který zároveň připomene, že město slaví 760 let od svého založení. Součástí narozeninových oslav budou také koncerty, výtvarné dílny a několik překvapení.

Tím jedním, které bychom ale mohli prozradit, bude výstava Ozvěny Paříže, která je vcelku unikátem. Jak a proč vznikla?

Výstavě, jíž uzavřeme letošní rok, předcházelo takřka detektivní pátrání. Ozvěny Paříže návštěvníkům představí dnes již neznámou malířku Bělu Kašparovou Riegrovou, která se narodila ve Vysokém Mýtě roku 1901. Svoji uměleckou dráhu započala v Paříži, kde vystavovala s Josefem Šímou či Jindřichem Štyrským, jezdila malovat k moři s Toyen… Měla před sebou slibnou kariéru, rozhodla se však vdát a vrátit se ještě před druhou světovou válkou do Česka. Po jejím skončení zde však nebylo „západním malířům“ přáno. Vystavovala po málu, živila se víceméně propagačním výtvarnictvím. Vypátrat tyto informace nám trvalo téměř dva roky. V naší sbírce máme pouze jeden obraz Běly Kašparové, v muzeu mají její dvě kresby, neměli jsme o jejím životě žádné bližší informace. Podařilo se nám však získat kontakt na vnučku a celý příběh se nám tím otevřel a my jej nyní budeme moci přiblížit i Vysokomýtským.

Ještě něco si galerie nadělí k výročí?

Ano, před spuštěním je nová podoba on-line katalogu. Zájemci si budou moci prohlédnout celou naši sbírku. Přípravy trvaly dlouho a k realizaci projektu vlastně pomohl covid, kdy jsme byli odříznuti od návštěvníků, ale pilně jsme fotili a do počítačů zadávali veškerá data o uměleckých předmětech. První verze on-line katalogu byla spuštěna před rokem, ale šlo víceméně o technickou, uživatelsky nepříliš přívětivou verzi. Během několika týdnů dozná design webu výrazné proměny. Věřím, že se bude příznivcům výtvarného umění líbit.

Zmínila jste, že návštěvnicky nejexponovanější je vždy léto. Co na tu nadcházející prázdninovou sezonu chystáte letos?

Léto tradičně patří rodinám s dětmi a nejinak tomu bude tento rok. O prázdninách se vydají za dobrodružstvím na stejnojmenné výstavě obrazů a ilustrací Václava Junka. Celé generace školáků pamatují jeho červený Slabikář vydávaný v letech 1958 až 1972. Také většina beletrie, kterou doprovodil svými kresbami, je určena dětem a mládeži: Tajemství polárního moře, Robinsoni z Kronborgu, Ponorka Narwal, V zajetí Matabelů, Swansonova výprava, Trosečníci polárního moře, Na sever od Zambezi, Vynález zkázy, Za poklady starých Inků či Hoši od bobří řeky… Úctyhodných 140 knih, na jejichž úspěchu se Václav Junek nemalou měrou podílel. Jako zručný kreslíř se srdcem kluka, který s literárními hrdiny prožívá rád nová a nová dobrodružství.

A v dalších výstavních prostorách uvidí příchozí co?

Vstupní halu a sklepení na celé léto obsadí milé loutky Gabriely Podroužkové. Tedy další důvod navštívit s dětmi galerii. Zážitek pak doplní i výstup na zvonici, kde budou od poloviny června do půlky září k vidění práce textilních výtvarnic Hany Kozubové a Ivy Vanžurové - paličkovaná krajka, batika a loutky. Oproti minulým letům přidáme k otvírací době den navíc, do zvonice bude možné vyšlápnout od středy do neděle.

V současnosti vystavuje v galerii nejstarší člen Unie výtvarných umělců Pardubického kraje, pětadevadesátiletý Zdeněk Sejček z Ronova nad Doubravou. Jaký autor se bude prezentovat pak?

Koncem března to bude Martin Zemanský, současný malíř z Hradce Králové. Ten se ve své tvorbě soustředí na hlavy – pestré, expresivní někdy až teatrální. Na plátnech reflektuje trvalou i chvilkovou transformaci lidské identity.

V květnu oslaví své 85. narozeniny Ctirad Doubek výstavou s názvem Poslední. Autodidakt z Tisové, dlouholetý člen Sdružení malířů Vysokomýtska a pravidelný účastník salonů, se bude poprvé a naposledy ve svém rodném městě prezentovat samostatnou soubornou výstavou. Jeho dílům vévodí krajina, se ctí se však popasuje i s abstrakcí. Před dvěma lety téměř přišel při úrazu o zrak, štětce a pastely byl proto nucen odložit.

Další jubilant, fotograf Karel Jiskra z Vysokého Mýta, který nedávno oslavil osmdesátiny, bude vystavovat své snímky na přelomu dubna a května ve foyer galerie.

Máte toho před sebou hodně, ať se oslavy vydaří a návštěvníkům se líbí. Na viděnou na některé z vernisáží, při koncertě nebo jiné příležitosti, k níž nás všechny zvete.

Rozhovor vedla Dagmar Sabolčiková