Festival folk a country hudby JANOUŠKOVO ÚSTÍ neboli Muzikanti v Cakli, který se koná ve dnech 11. a 12. srpna 2023 v areálu Cakle v Ústí nad Orlicí patří u nás mezi festivalové kmety. Letos už 38. ročník.

Janouškovo Ústí

Za tu dobu na něm zahrála dlouhá řada kapel a písničkářů z Čech i ze světa. Velice si vážím ocenění vedení města – Ceny starosty města Ústí nad Orlicí, kterou mi udělil pan starosta Petr Hájek „za obětavou a neutuchající výdrž spojenou s přípravou a realizací více jak třiceti ročníků festivalu a za píseň Imaginární hospoda, která neodmyslitelně patří k městu Ústí nad Orlicí.“

Moje píseň z roku 1985, kdy se konal 1. ročník, se stala jakousi hymnou festivalu, kterou vždycky program otvíráme. Cena starosty města mě osobně zavazuje k pokračování a vede k přípravě dalších ročníků.

Touto cestou bych chtěl poděkovat za velkou podporu městu Ústí nad Orlicí a dále pak Pardubickému kraji, Nadaci Život umělce, OSA Partnerství a mnoha místním i regionálním firmám – loga uvádíme na jiném místě. A samozřejmě i mediálním partnerům, kteří o naší akci dávají vědět divákům.

Letošní ročník má podtitul: VZPOMÍNKA NA ZAHRADU. Byl jsem osloven nejrůznějšími kapelami a písničkáři, kteří jezdívali na tento velký festival po několik let do Strážnice a poté do Náměště na Hané.

Zahrada už více jak desetiletí není, ale vzpomínky zůstávají. Dramaturgie letošního ročníku se tedy odvíjela od toho, že se v Cakli vlastně koná velký sraz těchto kapel, a to i za vzácné návštěvy v pátečním večeru, kdy přijedou hlavní pořadatelé Zahrady Hana a Michal Jupp Koneční, kteří mimo jiné dlouhá léta vydávali časopis Folk a Country.

V rámci této návštěvy se uskuteční i velká výstava fotografií Miloše Truhláře, dvorního fotografa ze Zahrady, který tam nafotil stovky fotek. V sobotu se také od 11 hodin uskuteční textový workshop Textové dílny (dále TD).

Přijďte si napsat svou sloku písně. Důraz je tedy opět kladen na písničkáře – autory střední generace. I letos tu uvítáme vítěze celostátního kola Porty. A taky se budou odehrávat malá písňová překvapení v podobě zdravic kapel, neboť budu mít zanedlouho po festivalu kulaté výročí. Česká televize o mně dokonce natočila dokument, který by se měl vysílat přímo 8.9. na ČT Art.