Vojenské muzeum v Králikách se už nemůže dočkat otevření a pro své návštěvníky připravuje spoustu novinek. Těžkou techniku a zbraně muzeum doplňuje řadou drobnějších exponátů.

Vojenské muzeum se připravuje na otevření. | Foto: Vojenské muzeum Králíky

Stále ještě nemáme žádnou jistotu, že vláda opět nezmění svá rozhodnutí. Pokud se však potvrdí to, co v týdnu na veřejnosti zaznělo, mohlo by naše muzeum otevřít už po prvním květnovém víkendu. Do té doby asi nestihneme dodělat vše, na čem jsme omezenými kapacitami v uplynulých měsících pracovali. Přesto bude k vidění celá řada novinek v upravených, nebo i nových instalacích.