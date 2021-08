V otevřeném prostoru staré výpravní budovy železniční zastávky projížděly na maketě krajiny provozní modely vlaků. Kdo by odolal této podívané? Za fotografie děkujeme Stanislavě Dvořákové.

Na letohradském nástupišti byl připraven k odjezdu historický parní vlak. | Foto: Stanislava Dvořáková

Cestující, kteří přijížděli v sobotu 31. července v čase 8.30 až 17.45 hodin do Ústí nad Orlicí, byli mile překvapeni závěrem svého výletu. V otevřeném prostoru staré výpravní budovy železniční zastávky projížděly na maketě krajiny provozní modely vlaků v měřítku 1:87 HO. A kdo by odolal této podívané vyvolávající vzpomínku na dětská léta, kdy s rozzářenýma očima byla sledována pohybující se mašinka pod vánočním stromečkem. A zde to byla několik metrů dlouhá trasa v elipsovitém podání. Výstavu pak dokresluje skutečná vlaková souprava dávných let, tažená uhelnou lokomotivou zvanou „Němka“ s posledním odjezdem v 17.15 hodin, jejíž cesta časem v závoji páry a dýmu končí v Hanušovicích.