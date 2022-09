Spolu s norským bubeníkem Dagem Magnusem Narvesenem (ten realizuje své současné aktivity převážně v Berlíně a kromě svých autorských projektů spolupracuje s hvězdou jazzové avantgardy Alexanderem Von Schlippenbachem), Radimem Hanouskem a Marianem Friedlem (kromě dalších jazzových formací se Hanousek věnuje soudobé a improvizované hudbě – např. Dust in the Groove, PMP orchestra – a Friedl moravskému folklóru – Beránci a vlci, Ruky na dudy) tvoří již 11 let kvarteto NOCZ. Své druhé album natočilo kvarteto NOCZ se světově respektovanou performerkou Ivou Bittovou (NOCZ & Iva Bittová, Hevhetia 2014). Album sklidilo velice příznivé recenze po celé Evropě. Na své poslední album přizvalo kvarteto NOCZ pěvecký sbor (Sailor on Dry Land, Hevhetia 2019).

Charakteristickým znakem kvarteta je velmi energická hra s výraznými dynamickými zlomy, kombinace prokomponovaných pasáží s volnými plochami, výrazná melodika, významná práce s rytmem v kompoziční práci i kolektivní improvizace.

Dejna Pokorná