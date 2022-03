V neděli 27. a pondělí 28. února pořádal sbírku Sbor dobrovolných hasičů Ústí nad Orlicí I. V hasičské zbrojnici v centru města schraňují naši hasiči trvanlivé potraviny, hygienické potřeby a zdravotnický materiál. Dalším místem, kde je možné do sbírky přispět, je Sokolovna v městské části Kerhartice. Místní TJ Sokol se zapojil do krajské sbírky, která zde potrvá do 4. března. Nasbíraný materiál následně hasiči a Sokolové odvezou do distribučního centra v Pardubicích, odkud bude pomoc distribuována potřebným.