VIDEO, FOTO: 26. Heranova violoncellová soutěž zná své vítěze

Čtenář reportér





26. ročník Heranovy violoncellové soutěže se konal v plánovaném termínu ve dnech 14. až 16. dubna. Ze známých důvodů se však soutěž pro mladé violoncellisty do 16 let uskutečnila distančně, tedy na základě zaslaných videozáznamů. Do soutěže se přihlásilo 34 soutěžících a kromě dvaceti účastníků z České republiky zaregistrovali organizátoři zájemce také ze Slovenska, Polska, Rakouska, Německa, Estonska, Běloruska, Bulharska a Mongolska.

26. Heranova violoncellová soutěž. | Foto: Lukáš Prokeš