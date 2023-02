Velikonoce v Častolovicích se blíží. Jarní výstava zaplní sokolovnu i zahradu

Velikonoce - svátky jara, tradiční a oblíbená akce bude lákat od 31. března do 2. dubna do přízemí a prvního patra sokolovny, zahrádkářské budovy a také do Sokolské zahrady v Častolovicích. Výstavu pořádá Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Častolovice ve spolupráci s ÚS ČZS Rychnov nad Kněžnou za podpory městyse Častolovice. Otevřena bude každý den od 9 do 17 a v neděli 16 hodin.

Velikonoční výstava v Častolovicích je každoročně velkým lákadlem | Foto: archiv Josefa Helmicha

Sluníčko se pomalu probouzí ze zimního spánku a příroda začíná ukazovat svoji krásu. Sněženky a bledule nám dokazují, že královna Zima je již na odchodu a pomalu začíná přicházet nejkrásnější období celého roku – jaro. Nejen zahrádkáři, ale všichni milovníci přírody se začínají zabývat pěstováním kytiček a zeleniny. Za okny můžeme vidět nasetá semínka paprik a salátu, milovníci kytiček pikýrují a sázejí nové květiny, ovocnáři s pilkou v ruce provádějí na zahrádkách zimní řez ovocných stromů a mnohde začínají roubovat nové odrůdy jádrovin. Také zahrádkáři v Častolovicích hned v začátku roku začali vyvíjet svoji činnost. Pro milovníky a pěstitele ovoce připravili v únoru degustaci 30 druhů jablek a 10. března od 9 hodin chystají na osadě Bělá 1 naproti zámku ukázku zimního řezu ovocných stromů. Nezapomněli ani na ženy, pro které 3. března v zahrádkářské klubovně uspořádají oslavu MDŽ jako poděkování za jejich celoroční práci pro organizaci. OBRAZEM: Častolovická výstava voní jarem Největší akcí v jarních měsících však zůstává již tradiční výstava pod názvem Velikonoce - svátky jara. Po loňské úspěšné výstavě chtějí i letos uspořádat veliké setkání všech milovníku krásy jara a přírody. Na výstavě organizátoři ukáží staročeské tradice, práci a výrobky šikovných českých rukou ve spojitosti s Velikonocemi. Malované kraslice, velikonoční perníky a ozdoby, výrobky z proutí a domácích materiálů, paličkované krajky a výšivky i další tradiční dekorace - to vše bude možno na této výstavě spatřit. Pěknou zvláštností budou i praktické ukázky přímo na výstavišti v malování vajíček, vyšívání látek, pletení košíků a pomlázek. Již tradičně oblíbená soutěž o nejlepší kolekci kraslic bude také na této výstavě zastoupena. Soutěž odstartuje v době zahájení výstavy a vyhodnocení nejlepších kolekcí kraslic (3 ks) se uskuteční v neděli 2. dubna v 15 hodin na hlavním sále výstaviště. Vítané budou kolekce kraslic malované, tepané, vyšívané, různě zdobené, kraslice různé velikosti a tvaru. Do soutěže se může každý přihlásit na telefonním čísle: 721 311 712 do 30. března 2023 do 14 hodin. Byly to nervy, říká exvelitel posádky raketového vojska. Dnes šéfuje zahrádkářům Tak jako každý rok tak i letos bude výstava obohacena o některé prvky. Pořadatelé připravují zábavný doprovodný program, který zpestří pobyt všem návštěvníkům výstavy. Novinkou budou samostatné expozice zahrádkářů z Kostelce nad Orlicí, Chlen, Potštejna, Opočna a dalších. Také nově nainstalovaný Pašijový týden obohatí celou výstavu. Největší změnou bude venkovní aranžmá výstavy, které bude na nové vybudované Sokolské zahradě. Protože tuto výstavu organizují zahrádkáři, můžete se těšit i na samostatnou kolekci zimních odrůd jablek s odbornou poradnou a dalšími zahrádkářskými prvky. Pro milovníky květin se celá výstava rozzáří velikým počtem jarních cibulovin, budou to například narcisky, hyacinty, krokusy, tulipány, ale také petrklíče, macešky chudobky a další. Pro aranžmá bude zakoupeno veliké množství květin z Holandska. Nepřijdete samozřejmě o symboly Velikonoc včetně živých králíků a beránků. Labužnici pak jistě přivítají velikonoční gastronomii se specialitami. Chybět nebudou ani staročeská řemesla, která předvedou kovář, hrnčíř, dráteník, košikář, řezbář a další, na programu je rovněž praktická ukázka zdobení perníků, malování kraslic, pletení a háčkování, Vamberecká krajka a řada dalších dovedností jistě potěší oko každého návštěvníka. Pro ženy kuchařky bude jistě zajímavá i jiná ukázka, při níž budou moci porovnávat staročeské pečení s novým velkopekárenským způsobem. Na výstavišti najdete také ozdoby z lineckého těsta, velikonočního pečiva, figurky ze šustí a mnoho různě zdobených a upravených velikonočních dárků a upomínek. Velmi zajímavá bude i ucelená kolekce Pardubického perníku. Ráz výstavy dokreslí východočeské kroje a velká kolekce staročeského porcelánu. V letošním roce se výstavní plocha o proti loňsku zase zvětší. Pořadatelé připravili nejen chutné občerstvení velikonočních specialit, ale i rozšířený prodej všeho, co nabízejí velikonoční svátky. Protože jsou pořadatelé zahrádkáři, chybět nebude nic ze zahrádkářské latiny, včetně širokého zahrádkářského prodeje. Přijďte se podívat na výstavu do Častolovic a trochu se zahledět na tradice našich předků. Bližší informace na tel. čísle:

721 311 719, nebo

na www.zahradkari.com Josef Helmich