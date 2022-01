Počasí v ten den po Štěpánu bylo na nynější dobu přívětivé, a tak bylo možno potkat mezi Lanškrounem a Mariánkou skupinky turistů v dobré náladě. U cíle putování je čekal připravený zahřívací nápoj. Přesně o dvanácté Laďka přivítala v zaplněném kostelíku přítomné a následovalo zpívání – první na pořadu byla píseň Veselé vánoční hody, poté Půjdem spolu do Betléma a závěrečná My tři králové jdeme k vám. Muzicírování na profesionální úrovni a k tomu sborový zpěv více než sto padesáti přítomných – báječný zážitek do příštího zpívání. Atmosféru zářících svíček v rukou poutníků doplnily Jarmila Beranová a Jaroslava Nováková přednesem pohádkově laděných vánočních a biblických textů. Kdo u toho byl, dá mi za pravdu, a kdo u toho chyběl, přišel o krásný, neopakovatelný sváteční pocit sounáležitostí a přátelství lidí.