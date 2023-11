Adventní doba se již nezadržitelně blíží a k ní neodmyslitelně patří také výzdoba celého města. Bývá tradicí, že náměstí J. M. Marků zdobí krásný vánoční stromek. Ani letos tomu nebude jinak, a tak na našem náměstí 16. listopadu stane dvanáct metrů vysoký smrk.

Vánoční strom v Lanškrouně. | Foto: Město Lanškroun

Velké poděkování patří panu Františku Mičkovi z Ostrova, který stromek rostoucí mnoho desítek let na jeho zahradě, letos městu věnoval. „Je skvělé, že tento krásný strom, který by byl určený k pokácení, ještě najde své využití a bude chloubou náměstí v adventním čase. Pokud by i v dalších letech byli majitelé, kteří také zvažují skácení svých stromů, které by se mohly stát dominantou našeho náměstí, budeme rádi, když nám dají vědět,“ doplňuje místostarosta Miloš Smola.

Vánoční poutákZdroj: Redakce

