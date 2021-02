/FOTO/ Do našeho městského muzea se stále nesmí, ale jeho zaměstnanci vás zvou na zahradu obklopující secesní Hernychovu vilu, ve které muzeum sídlí. Naleznete zde několik soch, vzrostlé stromy, posezení, ale hlavně můžete zblízka obdivovat exteriér před několika lety zrekonstruované vily. Aby se v zahradě vaše děti nenudily, připravili pro ně muzejníci soutěž o ceny, ale i zajímavé úkoly.

Hernychova vila. | Foto: Lukáš Prokeš

Od pátku 12. února je na zahradě umístěno devět karet se soutěžními otázkami, ale i se zajímavými informacemi. Každý, kdo se chce zúčastnit, může kdykoliv přijít do parku, ale předtím si ve stojanu u hlavních dveří vily vyzvednout herní příručku. Odpovědi na otázky se zapisují do křížovky v příručce. Každý, kdo vyluští tajenku, může svoji příručku s uvedeným kontaktem vložit do schránky u vchodu. Vždy v pondělí tuto schránku pracovníci muzea vyberou a ze správných odpovědí vylosují jednoho výherce, který získá věcné ceny. K losování a zveřejnění výherce dojde vždy v úterý.