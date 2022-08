Patnáctý rok provázím na Novém zámku u Lanškrouna a od roku 2010 probíhá Knoflíkiáda, při které se snažíme s dalšími lidmi, kteří chtějí pomoci nemocným dětem, pro ně získávat prostředky na to, co potřebují, a na co příspěvky zdravotního pojištění ani finance rodin nestačí.

Když jsem 10. června před 11 lety při zahájení Knoflíkiády říkala, že bych byla ráda, kdyby se nasbíral milion knoflíků i korun, netušila jsem, jak dlouho to bude trvat. Poslední Knoflíkiáda byla 28. května 2016 a vznikly při ní hned 3 české rekordy, které nám zástupce agentury Dobrý den na místě uznal. Tak už máme evidováno celkem 9 Českých rekordů a jeden světový, 7 rekordů z knoflíků a dva na drátované výrobky, půlmetrové srdce a vajíčko ze 102 metrů drátu.

Získat milion korun pro nemocné děti trvalo déle, ale nakonec se i to podařilo a letos k 13. červnu tři dny po 11. výročí zahájení Knoflíkiády jsem připsala poslední částku, kterou byl ten milion pro děti dosažen. Moc mě to těší, a je to důkaz, že když se chce, tak se dá dosáhnout i přes všechny překážky cíl i když není ani malý, ani lehký. I přes tříletou přestávku mezi roky 2016 až 2019 se to nakonec i díky všem, kteří pomáhají, podařilo, nyní pokračujeme ve spolupráci s nadačním fondem Šance onkoláčkům.

POZVÁNKA: Unikátní výstava muzea vtáhne do království kočárků

Jsem velice vděčná všem těm hodným lidem, kteří se účastnili jakoukoli pomocí a podporou, za všechny bych ráda uvedla paní Dagmar Kodýtkovou, s kterou jsme rozběhly pokračování v roce 2019, DJ Standu Celého, který se přidal, a hlavně Ilonu Nástrahovou, za jejíž krásné obrázky děti získaly už přes 170 tisíc korun. Z firem, které tuto akci dlouhodobě podporují, bych ráda uvedla jako hlavního sponzora f. Sanela, a pak f. Fortell, která první přispěla na materiál pro výrobu andílků a malování obrazů pro bazárek nadačního fondu Šance onkoláčkům. Tento záměr podpořila spousta dalších firem i lidí z celého okolí i vzdálenějších míst, i obec Rudoltice a další obce z okolí a město Lanškroun. Samozřejmě budeme dále pokračovat v podpoře nemocných dětí.

Nový zámek u Lanškrouna i letos návštěvníkům nabízí, jak sami říkávají, nevšední prohlídku originální knoflíkové expozice i vyprávění o pohnuté historii tohoto zámku. Z třetího patra je rozhled na podhůří Orlických hor, i město Lanškroun a okolí. Ve sklepení se návštěvníci rádi v současných vedrech ochladí a procházka po sklepení při osvětlení svíčkami je romantická i tajemná.Pravidelná provozní doba je o prázdninách so, ne a svátky 10:00 až 17:00, na prohlídce v jinou dobu je třeba se domluvit na tel. 776 642 277 nebo na emailu kastelankazam@seznam.cz.

Krasava Šerkopová