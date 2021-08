Na předposlední srpnový týden připravily město Vysoké Mýto a M-klub tradiční hudební festival Týden hudby. Letos se jedná již o dvacátý druhý ročník populární kulturní akce a nejen lidé z Vysokého Mýta se mohou těšit na špičkové muzikanty české hudební scény. Mezi těmi nejzvučnějšími jmény jsou Laco Deczi, Luboš Pospíšil, Vojta Nedvěd, Monkey Business a Doga. Týden hudby se koná od 16. do 20. srpna na náměstí Přemysla Otakara II.

V pondělí od 19 hodin vystoupí Citizen37 a od 20:30 Laco Deczi a Celula New York, v úterý ve stejné časy The Excited a Luboš Pospíšil & 5P, ve středu Ponny Expres a Vojta Nedvěd & Tiebreak. Ve čtvrtek se můžete těšit na Janu Věnečkovou & DJ a od 20:30 na Monkey Business. V pátek Týden hudby zakončí vystoupení Bez Smokingu, Upside Down a od 22 hodin zahraje Doga.