V expozici věnované německým tajným zbraním, které byly testovány na čs. opevnění v době okupace na Králicku, přibyly nové exponáty. Loňská vernisáž unikátního prototypu speciální protibetonové střely Röchling představovala start tohoto projektu. Letos návštěvníci uvidí další střely z rodiny „zabijáků bunkrů“. Jsou jimi 2 kusy 21 cm RöGr 44 Be. Jedna ze střel je vystavena ve stavu „před výstřelem“, druhá v názorné pozici „těsně po výstřelu“, kdy ji opouští jednotlivé vodící prvky, které podkaliberní Röchling vedly v hlavni děla. Zbrojířem provedená úprava je velmi názorná a pomůže návštěvníkům osvětlit procesy, které při střelbě touto speciální municí probíhají.

A nejsou to jediné novinky v sálu věnovaném německým tajným zbraním… I tentokrát nám významně pomohli naši kolegové žijící v Německu – Milan Blum a expert na německé speciální zbraně pan Otmar Rogge. Také díky nim vzniká na Hůrce v Králické pevnostné oblasti zcela unikátní expozice.



Ve válečných kasárnách v podzemí tvrze, konkrétně v sálu velitelství značeném v poválečném období jako B-5, se nám podařilo po letech snahy dokončit důstojné a estetické vystavení modelů z dílny našeho zručného kolegy Dana Břečky. V závěru nás brzdil nejen C-19, ale i další nepříznivé okolnosti. Se zpožděním se nám podařiloi zde první část expozice v sálu dokončit.



V sálu B-3 prochází rozsáhlou rekonstrukcí expozice „S padákem nad hlavou…“, věnovaná histori čs. výsadků do protektorátu a historii výsadkových jednotek. V rámci rekonstrukce expozice jsou vitríny doplňovány o další exponáty, které jsme v průběhu let získali. Sál čeká postupně několik plánovaných větších zásahů, které, jak doufáme, přispějí k dalšímu zatraktivnění této na české poměry unikátní expozice.

Každopádně tak na naše letošní návštěvníky čeká řada novinek a my doufáme, že je potěší!

Tým Hůrky