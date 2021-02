„Říká se, že litografický kámen má duši, proto se mu celá život učím porozumět. Když se v kresbě na jeho ozrněné ploše setká sen s obrazem vnějšího světa, pak se s vášní a zároveň pokorou vydávám na cestu, na jejímž konci se zrodí grafický list.“ (Vladimír Suchánek)

Foto: Deník/archiv

Vladimíra Suchánka známe jako světově uznávaného grafika a výtvarníka, který je úzce spjat s východočeským regionem. Narodil se 12. února 1933 do rodiny v Novém Městě nad Metují, kde jeho otec byl výborným učitelem, též umělecky nadaným. Vladimír po absolvování náchodského gymnázia zamířil na Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, kde studoval v letech 1952 – 1954 obor výtvarné výchovy u profesorů C. Boudy, K. Lidického a M. Salcmana. On i jeho profesoři však cítili, že má ještě vyšší umělecké ambice: podařilo se mu přestoupit na Akademii výtvarných umění, kterou absolvoval r. 1960 v ateliéru užité grafiky prof. V. Silovského. Vladimír byl velmi nadaným studentem a umělcem, již r. 1961 vystavoval v Římě a získal prvé ocenění. Po absolutoriu působil v Mariánských Lázních, ale po pěti letech se vrátil do Prahy a jeho tvorba nabrala na intenzitě. Maloval, ale učarovala mu hlavně grafika, blízké mu byly i knižní ilustrace, známková tvorba a ztvárňování exlibris, uměleckých značek majitelů hodnotných knih. Výtvarně tak obohatil díla Novalise, G. Apollinaira, F. Kafky, A. Sovy, V. Nezvala, O. Březiny a dalších spisovatelů. Poštovní známka k 1000. výročí sv. Vojtěcha se stala ceněnou známkou nejen v ČR, ale i v Německu a dalších státech. R. 1970 byl přijat za člena Sdružení českých umělců grafiků Hollar, po 20 let v l. 1995 – 2015 byl dokonce jejich předsedou.