Vážení přátelé Tříkrálové sbírky, nadcházející sbírka se uskuteční jinak, než jsme zvyklí.

Aktuálně je možné Tříkrálovou sbírku podpořit návštěvou online koledy na tříkrálovém webu www. www.trikralovasbirka.cz a darem do online kasičky. Například Charity v Hradci Králové, Červeném Kostelci, Pardubicích, Poličce a Litomyšli z výtěžku Tříkrálové sbírky podpoří hospicovou péči. Na Náchodsku, Orlickoústecku i v dalších regionech z darovaných peněz podpoří Charitní pečovatelskou službu, která pomáhá potřebným i v době covidové. Do Tříkrálové sbírky je možné přispět také odesláním dárcovské SMS: DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90) na číslo 87 777 (více na www.darcovskasms.cz), finančním darem na sbírkový účet číslo 66008822/0800 u České spořitelny, VS 777, nebo sledováním Tříkrálového koncertu v neděli 10. ledna 2021 od 18 hodin na ČT 1, na kterém vystoupí Anna K., Michal Hrůza, Pokáč a další.