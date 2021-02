Momentálně nabízíme model filmové postavičky Groot z filmu Strážci Galaxie, a také tzv. Litophane, speciálně vytištěnou fotografii 3D tiskárnou viditelnou podsvícením, k dispozici na našich webových stránkách www.3dpt.cz. Zúčastnili jsme se soutěže JA Top Logo, která poskytuje studentům příležitost soutěžit v oblasti grafického designu a produkce reklamního videa své JA Studentské firmy, a umístili se na prvním místě v Pardubickém kraji, a na druhém místě v Královéhradeckém kraji. Logo vyjadřuje předmět naší firmy, čímž je 3D Tisk. Písmeno T je zkratka pro místo založení firmy, Českou Třebovou.

Od 4. 2. do 26. 2. 2021 také pořádáme sbírku na pomoc šestnáctileté Verunce. Verunka je těžce mentálně handicapovaná dívka, která trpí epilepsií, opožděným vývojem řeči a skoliózou. Krátce po narození jí byla diagnostikována vrozená mikrocefalie a lissencefalie I. typu a její vývoj se začal opožďovat po stránce motorické i psychické. Od dvou let jezdí pravidelně do lázní, kde má individuální fyzioterapii, vodní procedury, ergoterapii, masáže a hipoterapii. Pravidelně jednou týdně od jara do podzimu navštěvuje hipoterapii v Janově u Litomyšle (Hiporehabilitace Baneta). Hipoterapie jí pomáhá po stránce fyzické i psychické. Při jízdě na koni se jí zpevňuje trup a uvolňují spastické svaly. Na koníka se těší a povídá, že bude “koník“, hladí ho, ukazuje, kde má uši, oči a celkově je v sedle moc spokojená. Více informací také na webových stránkách https://zajedenprovaz.cz/sbirka-pro-verunku/.

Verunce můžete pomoct tak, že zašlete na účet 1381215009/2700 libovolnou částku, a do poznámky napíšete “Sbírka pro Verunku“.

Adéla Kočí