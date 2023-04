/VIDEO, FOTOGALERIE/ Tento příspěvek nás zavede do krásného koutu naší země, na pomezí Moravy a Čech, do krajiny pod Kralickým Sněžníkem. Dolní Morava, před pár lety zapomenutá vesnička v údolí, dnes známé a vyhledávané středisko cestovního ruchu dynamicky se rozvíjející a měnící tvář dříve poklidné vesnice. Za krásný tip na výlet velice děkujeme Karlu Machylovi.

Krajinou pod Kralickým Sněžníkem. | Foto: Karel Machyl

Dolní Moravu znám od doby, kdy jsme sem začali jezdit se studenty střední školy na různé kurzy. Je to už nějaký ten rok a při každé další návštěvě jen koukám, co všechno tady zase vyrostlo, co přibylo.

Do povědomí veřejnosti se Dolní Morava dostala díky moderním lyžařským areálům, na něž je navázána celá řada dalších atrakcí a zajímavostí. Jednou z největších je bezesporu Stezka v oblacích.

Dílo architekta Zdeňka Fránka je zhotoveno ze dřeva a oceli a svou konstrukcí patří k ojedinělým stavbám tohoto typu nejen v rámci naší republiky.

Stavba vysoká 55 metrů je v provozu od prosince roku 2015 a nachází se pod vrcholem Slamníku v nadmořské výšce 1116 metrů. Dřevěný chodník je bezbariérový a jeho délka dosahuje více než 700 metrů.

Dnes tvoří jednu z dominant horského střediska a každoročně přivítá tisíce návštěvníků všech věkových kategorií. Nabízí několik atrakcí, z nichž nejvíce asi láká síťová kapka na jejím vrcholu, ale také třeba tobogán pro rychlejší sjezd dolů nebo síťový rukáv oblíbený zvláště dětmi.

Co však přitahuje návštěvníky určitě nejvíce jsou kromě samotné stavby nádherné výhledy do krajiny. Sky Walk je svou konstrukcí skutečně ojedinělá a její obdivovatelé míří na Dolní Moravu z celého světa.

V době výstavby a zahájení provozu si většina z příznivců a milovníků zdejšího kraje nedovedla představit, že by ji mohlo ještě něco dalšího trumfnout.

A přece. Sky Bridge 721, nejdelší visutý most na světě, se nachází jen pár stovek metrů od Stezky v oblacích. Lávka dlouhá 721 metrů překonává ve výšce 95 metrů nad zemí hluboké horské údolí a spojuje dva horské hřebeny.

Vede od chaty Slaměnka přes Mlýnské údolí s Mlýnským potokem až na hřeben protilehlého Chlumu. Její výstavba trvala téměř dva roky a otevřena byla v květnu roku 2022.

Americký časopis Time zařadil visutý most na Dolní Moravě mezi nejoblíbenější místa světa roku 2022.

V hlavní turistické sezoně je lávka pouze jednosměrná, teď v zimě se na ni dá dostat i z ní vystoupit pouze na straně u Slaměnky. Všichni, kdo ji tedy projdou, se musejí ještě stejnou cestou vrátit zpátky.

Ne všem dělá výška lehké houpání dobře, výhledy však nabízí parádní. V pondělí ráno jsme byli pár desítek minut jediní, kteří se na něm nacházeli.

V létě je potřeba pro velký zájem rezervovat si vstup na určitý den i hodinu s dostatečným předstihem.

Resort na Dolní Moravě ale nabízí celou řadu dalších atrakcí. Kromě sjezdových tratí jsou to bobové dráhy, dětmi oblíbený Mamutíkův zážitkový park nebo trailové tratě různé obtížnosti.

Každopádně je zde mnoho krásných turistických tras, rozhleden i dostatek ubytovacích kapacit všech možných kategorií. Kraj má nejen krásnou přírodu, ale i neméně zajímavou historii.

Právě v těchto místech byla za první republiky, těsně před druhou světovou válkou budována obranná linie, a tak zde nacházíme ve stráních i lesích betonové řopíky i velké obranné tvrze.

Centrem oblasti je bezesporu historické město Králíky, nad kterým se vypínají věže kláštera Hedeč. I ten, podobně jako celá řada dalších zajímavostí, stojí určitě za návštěvu.

Krajina pod Kralickým Sněžníkem má návštěvníkům co nabídnout v každé roční době a za každého počasí. Tak možná zase někdy příště na viděnou.

Karel Machyl