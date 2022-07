Děti i jejich rodiče či prarodiče potěší tak akorát, ale zase neunaví, a to vzhledem ke své délce tři hodiny a jedné minuty navrch. Najdete tu méně tradiční příběhy O chytré princezně, Spravedlivý Bohumil, O labuti, O Jozovi a Jankovi, O třech zakletých psech, Vodní paní a nakonec ještě také i Alabastrová ručička.

Většina pohádek Boženy Němcové je obecně známá, opakovaně vyprávěna i zfilmována. Patří k národnímu literárnímu pokladu. Stále však existuje řada jejích pohádkových příběhů, uchvacujících nesmírnou fantazií vypravěčky, tajemným prostředím a událostmi, které jako by na své objevení teprve ještě netrpělivě čekaly.

Sedm podivuhodných vyprávění v našem nového kompletu tak patří mezi ty méně známé příběhy, a o to překvapivější je seznámení se s nimi. Ve většině z nich se totiž skrývá řada tajuplných i napínavých dějů v tak obrovském množství, že by to jiným, méně inspirovaným a méně velkorysým autorům, stačilo klidně i na desítky pohádek.

Obě interpretky Aňa Geislerová a Anna Kameníková jsou přitom s legendární autorkou Boženou Němcovou, dámou nelehkého osudu ale obrovského talentu, úzce spjaty jako její představitelky v úspěšné, působivé, nezřídka dojemné a ovšem i osudové čtyřdílné televizní sérii Božena z produkce České televize, kterou televize odvysílala na přelomu roku.

