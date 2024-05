/FOTO/ Kromě oficiální ligové soutěže Czech dance organization s postupy na Mistrovství České republiky bojuje Taneční škola Česká Třebová o účast na Televizním finále v O2 Aréně v Praze, které probíhá v rámci soutěžní tour Taneční skupina roku 2024.

Taneční škola na Mistrovství Čech. | Foto: Šárka Prossová

MČ CDO proběhlo v Chomutově a Nymburku, zemské kolo TSR v Hradci Králové a Praze. V obou soutěžích máme zástupce jak v nejvyšších výkonnostních třídách extraligy a profi ligy, tak i v II. a III. ligách. Postupové klíče jsou neúprosné, v některých disciplínách startuje až 33 týmů. Dostat se sítem dalších kol až do finálové šestky je více než náročné.

O perném soutěžním víkendu se našim borcům zadařilo a tak kromě medailí slavíme také postupy: Rockers, kteří z 32 týmů skončili na pátém místě, skupinu Jokers+Bandidos, z 32 týmů skončili šestí. Zisk 5 medailí spolu s dalšími postupy na MČR a Televizní finále je pro nás všechny oceněním společné práce.

Za zmínku stojí i velmi emotivní vítězství skupiny Honeys, kde jejich boj s 15 týmy vedlo až k zisku zlaté medaile. Našim Ženám se se konečně podařilo zabodovat a zaslouženě dosáhly na stříbro. Skupině Queens se v Chomutově podařil nejdříve postup z 22 týmů do semifinálové dvanáctky. Do semifinále postoupily ze třetího místa. Po zranění jedné z tanečnic musely semifinálové kolo absolvovat v oslabení, a celkově získaly desátou příčku.

Gratulujeme všem skupinám k zaslouženým úspěchům. Všem rodičům, kteří s námi jezdí i do vzdálených měst po celé naší republice a pomáhají šířit dobré jméno Taneční školy.

MČ CDO Chomutov a Nymburk

Výsledky:

1. místo - Honeys (SEPTEMBER), postup MČR

1. místo - Welcome to Rio! (Bees), postup MČR

2. místo - Stars (Montana's Pop-Rock Stars), postup MČR

2. místo - Ženy (Conga Is Gonna Get You), postup MČR

3. místo - Bubbles (REDBEAT), postup MČR

5. místo - Rockers (syncVaVVe), postup MČR

6. místo - Sněženky (Zimní radovánky), postup MČR

7. místo - Candies (PINKIES), postup MČR

9. místo - Bandidos (Imperat!ve death), postup MČR

10. místo - Queens (fadeaway)

13. místo - Angels (OUT OF THE [BOX])

14. místo - Spirits (Don't stop!), postup MČR

21. místo - Jokers + Bandidos (.Co_n_n_ection_n.)

MČ TSR Hradec Králové a Praha

4. místo - Candies (PINKIES), postup na Televizní finále O2 Aréna

6. místo - Jokers + Bandidos (.Co_n_n_ection_n.), postup na Televizní finále O2 Aréna

6. místo - Honeys (SEPTEMBER), postup na Televizní finále O2 Aréna

8. místo - Queens (fadeaway)

10. místo - Bandidos (Imperat!ve death)

10. - 12. místo - Rockers (syncVaVVe)

Šárka Prossová

Taneční škola Česká Třebová