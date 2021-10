V sobotních ranních hodinách se tedy výprava 36 tanečníků, trenérů, doprovodů a rodičů vydala směr Praha Vinohrady. Nadšení a radost z návratu k tomu co je baví, byla vidět na každém z nich, i přes vysilující přípravy všech 36 tanečníků. Za přísných protiepidemických opatření se otevřely brány sportovní haly pro všechny tanečníky z Čech a poté již záleželo na každém z nich, jaké bodové či medailové umístění získá.

Zveřejňujeme pouze medailová a finálová umístění spolu s postupy do semifinále. Podrobné výsledky na facebooku taneční školy.

Sólo junioři (Ž):

2. místo - Linhartová Anděla (finále)

7. místo - Marčíková Nikola (postup do semifinále)

8. místo - Jiroušková Ema (postup do semifinále)

10. místo - Kabátová Petronila (postup do semifinále)

11.-12. místo - Kalábová Anežka (postup do semifinále)

Sólo junioři (M):

2. místo - Prossa Martin (finále)

Sólo dospělí (Ž):

2. místo - Špajsová Lenka (finále)

4. místo - Horská Sofie (finále)

Sólo dospělí (M):

2. místo - Prossa Marek (finále)

Duo junioři:

1. místo - Linhartová Anděla + Prossa Martin (finále)

7. místo - Kabátová Petronila + Krajová Sofie (finále)

Malá skupiny junioři:

1. místo - Angels (BROWNIES)

3. místo - Bandidos (GAME ZONE)

Malá skupina dospělí:

2. místo - Angels (ELEMENTS)

Výsledky hobby kategorií:

Sólo junioři (Ž):

4. místo - Dianová Sára (finále)

6. místo - Ezrová Eliška (finále)

Duo děti:

2. místo - Benešová Adéla + Sokolová Adéla (finále)

Všem tanečníkům gratulujeme.

Šárka Prossová

Taneční škola Česká Třebová