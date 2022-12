KVÍZ: Osobnosti známé i neznámé. Kdo byl kdo na Pardubicku?

Jeho vztah k armádě je velmi kladný. V armádním prostředí vyrůstal takřka od malička, protože se pohyboval ve zbrojním průmyslu. A protože ho zajímá historie i současnost celkově, rozhodl se dobrovolně zapojit do projektu POKOS (Příprava občanů k obraně státu) a navštívit spolu s vojáky Krajského vojenského velitelství Pardubice a 14. pluku logistické podpory žáky Základní školy Jevíčko. Společně se pak snažili žákům přiblížit poslání armády a její činnost v krizových situacích.

„Děti se musí připravit na nejrůznější rizika a vědět, jak v krizových situacích pomoci sobě i svému okolí. Pokud jde o výchovu k vlastenectví, tak již dnes se v hodinách dějepisu a občanské nauky učí o hrdinství českých občanů, kteří přispěli k ochraně vlasti. Jsem rád, že mohu být součástí tohoto existujícího programu, v rámci něhož se konají prezentace armády ve školách a na veřejnosti. Mladí lidé by měli znát roli armády v bezpečnostním systému státu a její vztah k Integrovanému záchrannému systému. Vědět, proč jsme členem Severoatlantické aliance a Evropské unie, co je to kolektivní bezpečnost nebo proč vojáci jezdí na zahraniční mise," říká aktivní záložník Lukáš Dostál.

V tělocvičně si žáci mohli vyzkoušet některé prvky sebeobrany, na dalším stanovišti si mohli prohlédnout vojenskou výzbroj a vyzkoušet výstrojní součástky. Jednou z důležitých rolí ve výuce je také zdravověda. Kromě základů první pomoci se vojáci snažili žákům vysvětlit i předlékařskou péči v polních a bojových podmínkách s cílem minimalizovat ztráty na životech včasným ošetřením. Velkou pozornost poutala Toyota Hilux, která byla v permanentním obležení školáků. Tuto techniku jim představil právě desátník Dostál, který jim vysvětloval rozdíl mezi vojákem z povolání a vojákem v aktivní záloze. „Až Vám bude víc jak 18 let, můžete zažádat o vstup do aktivní zálohy a na vlastní kůži si vyzkoušet vojenské cvičení," dodal při prezentování. Mezi dětmi vyčníval jako obr mezi skřítky. Děti tak opravdu zaujal už svojí vizáží. Nejen, že je zajímalo, jak to u aktivní zálohy probíhá a jak se připravují k obraně vlasti, ale padaly i zajímavé dotazy. „Jak jste vysoký? Nevadí Vám vaše výška na vojenských cvičeních? Jak dlouho už jste v aktivní záloze a co vás ke vstupu do aktivní zálohy vedlo? Máte nějakou příhodu, která se vztahuje k Vaší výšce?“, překřikovali přes sebe žáci. Desátník Dostál na tyto otázky odpovídal s radostí a úsměvem na tváři. „Měřím 217 cm a dá se říci, že na vojenských cvičeních jsem nepřehlédnutelný. Při cvičeních mám někdy strach, abych nohama nezasahoval z přípravné čáry na palebnou.“ „Smích“. Zvídavých pohledů už si nevšímá. Je zvyklý od malička. Jako příhodu z dětství udává, že při ročním památkovém focení na škole nikdy nemusel stoupat na lavičku.

Teritoriální jednotka aktivní zálohy Pardubického kraje je v současné době naplněna přibližně na 70 procent. V této jednotce jsou lidé mnoha profesí, od lékařů přes učitele až po živnostníky a řemeslníky. Při povolání na cvičení si aktivní záložníci dobrovolně obléknou maskáče, prověří své schopnosti při střežení objektů kritické infrastruktury a často se zaměří i na nestandardní situace, které mohou nastat v době krizových stavů. Společný cíl dělá z lidí různých zaměstnání sehraný tým, kde se může jeden spolehnout na druhého.

Tereza Kembická, KVV Pardubice