V rámci benefičního projektu nazvaného Rybovka v Banátu se u Roškotova divadla o víkendu uskutečnila první z připravovaných akcí, benefiční Swingová tančírna.

Swingová tančírna v Ústí nad Orlicí podpořila Rybovku v Banátu. | Foto: Lukáš Prokeš

Na příchozí čekalo krátké seznámení se základy Lindy hopu, tance založeného na populárním charlestonu, který vznikl v New Yorku ve 20. a 30. letech 20. století. Nechybělo posezení, občerstvení a stylové nasvícení celého prostoru před divadelním klubem, které dotvářelo jedinečnou atmosféru a během večera zahrál swingový band Mr. Kong and His Swinging Monkeys.