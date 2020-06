Koronavirová pauza je minulostí a vedle muzeí se výstavy vrátily i do ústeckoorlické Malé scény.

Svá díla vystavuje Eva Kovářová | Foto: Lukáš Prokeš

V posledním květnovém úterý tam začala výstava, ve které fotoklub Oko společně s Malou scénou připravil průřez tvorby své členky a předsedkyně Evy Kovářové. Autorka, rodačka ze slovenského Popradu, žije v Ústí nad Orlicí již od roku 1981 a fotografii se věnuje od svých 16 let. Pravidelně se účastní společných výstav, a to jak doma, tak rovněž v širokém regionu i partnerských městech. Výstavu může zhlédnout do konce června.