Dvě třetiny prostředků z tohoto programu jsou určeny na stipendium více než čtyř milionů osob – na studium, odbornou přípravu, práci či dobrovolnickou činnost v zahraničí v letech 2014 až 2020. Pobyt v zahraničí přitom může trvat od několika dnů až po jeden rok. Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí mládeže a funkcionáři amatérských sportovních organizací. Lze z něj také poskytnout finanční prostředky na partnerství vzdělávacích zařízení, mládežnických organizací, podniků, místních a regionálních úřadů a nevládních organizací, jakož i na reformy v členských státech, jejichž cílem je modernizovat vzdělávání a odbornou přípravu a podpořit inovace, podnikatelské schopnosti a zaměstnanost. Do práce na projektu Erasmus+ se mohou zapojit členské státy Evropské unie, členské státy Evropského hospodářského prostoru, Turecko, Makedonie a země sousedící s EU.

Velkým pomocníkem v průběhu projektů nám byly nejrůznější sociální sítě. Například eTwinning, Facebook, Blog a Youtube. Byly nafoceny stovky fotografií, natočeny desítky videí a vytvořena spousta koláží. Organizovali jsme výstavy v divadle a na pěší zóně, dvakrát se zúčastnili studentského programu Majáles, organizovali vánoční a velikonoční workshopy. Díky projektu mají žáci i učitelé možnost nahlédnout do škol a rodin v zahraničí, poznat tu nové přátele a také reprezentovat naši zemi a školu. Naopak my jako hostitelé společně připravujeme pro své zahraniční kolegy pestré programy. Během práce na projektech jsme měli možnost navštívit tyto státy: Norsko, Velká Británie, Kypr, Kréta, Maďarsko, Rumunsko, Německo, Portugalsko, Španělsko, Turecko…

V tomto školním roce se pro nás v rámci Erasmu+ otevírá možnost tří nových projektů. Ve dvou z nich jsme koordinátory našich evropských partnerů (tuto čest máme poprvé), v jednom projektu zůstáváme my jako partneři. Bude to náročná práce, ale díky našemu výbornému učitelskému sboru a vedení školy, které tyto projekty podporuje, ji určitě zvládneme. Každý projekt je naplánován na dva roky a má svoji specifickou charakteristiku, vyplývající ze samotného názvu – Protect Ecosystem and Life, Diversity Is a Fact Inclusion Is an Act, Safe the Planet – tedy projekty zaměřené na ochranu životního prostředí, na morální hodnoty člověka, postavení handicapovaných lidí ve společnosti, ochranu planety…

V rámci prvního projektu nás čeká setkání s partnery, jehož tématem a názvem bude „The growing of the Greenhouse effect“ a které se, doufejme, uskuteční v březnu 2021. Věříme, že se nám podaří připravit pro naše přátele pěkný program. Během druhého projektu by mělo proběhnout setkání v Žamberku, avšak vzhledem k nepříznivé pandemické situaci je termín zatím nejistý. Třetího projektu s názvem „Save the Planet“ se účastníme jako partneři.

Projekty Erasmus+ jsou po všech stránkách náročné, ale mají bezesporu velký přínos pro žáky i učitele. Tím je cestování do cizích států, navázání nových přátelství, zdokonalení v cizím jazyce, poznávání způsobu života a všeobecně kultury jiných zemí.

A co napsat na závěr? Zkrátka držte nám palce, ať se všechny naše plány i sny splní a projekty se vydaří!

Základní škola Žamberk, koordinátorka projektu Ludmila Smolová