Lidé plnili přání dětem z dětských domovů, seniorům a klientům sociálních zařízení na Orlickoústecku.

Vánoce v Domově pod hradem Žampach. | Foto: archiv domova

Český červený kříž Ústí nad Orlicí připravil před Vánocemi tradiční akci Strom splněných přání. Díky ní bylo předáno celkem 297 dárků. Zamířily do v Dětského domova v Dolní Čermné a Poštejně, do Domova důchodců v Ústí nad Orlicí, Domova pro seniory v České Třebové, Domova pod hradem Žampach a do Domově u studánky v Anenské Studánce, obdarován byl i Domov pro seniory v Lanškrouně a Domov pro seniory v Chocni.