Jednoznačně největší krajskou investicí v oblasti školství je stavba ateliérů Střední školy uměleckoprůmyslové v Ústí nad Orlicí v areálu bývalé textilky Perla 01. Celkové náklady stavby dosahují 180 milionů korun včetně vybavení a služeb jako autorský dozor a technický dozor investora. Téměř 165 milionů získá kraj z dotace Národního plánu obnovy na revitalizaci brownfieldů. O dalších záměrem školy souvisejících také s budoucím přesunem do nových ateliérů hovořil s ředitelkou školy Martinou Novozámskou hejtman Martin Netolický.

„Stavba ateliérů naší uměleckoprůmyslové školy v Ústí nad Orlicí v areálu Perly je největší stavbou v oblasti školství. Celkově se pohybujeme na částce 180 milionů korun včetně vybavení a služeb jako autorský dozor a technický dozor investora. Samostatná stavba vychází na přibližně 140 milionů korun. Díky dobré připravenosti se nám podařilo získat 165 milionů korun z Národního plánu obnovy. I přesto, že je harmonogram prací poměrně napjatý, daří se jej sdružení stavebních firem plnit. Termín dokončení v prosinci příštího roku musí být jednoznačně splněn,“ řekl hejtman Martin Netolický.

V nové budově budou umístěny učebny, dílny, ateliéry a potřebné zázemí pro výuku uměleckých oborů textilní výtvarnictví, užitná fotografie a média, průmyslový design, modelářství a návrhářství oděvů, grafický design a pro obor obalová technika. Součástí budou i dvě počítačové učebny. Ostatní učebny školy zůstanou v areálu v Zahradní ulici.

Stavbou ateliérů rozvoj školy neskončí

Do budoucna by škola chtěla zvelebit stávající prostory dílen, zrekonstruovat školní kuchyni či opravit zázemí sportovní haly včetně šaten a toalet. Kromě investiční aktivity byla řeč také o oborové skladbě školy. Z ní v nejbližší době vypadnou obory Mechanik seřizovač a Nástrojař. Místo toho by se škola chtěla zaměřit čistě na uměleckoprůmyslové obory.

Dominik Barták, mluvčí Pardubického kraje