Zájem o ně neupadá, a tak je i v letošním školním roce v programu Malé scény najdete. V pořadí již sedmý cyklus je pojmenovaný příznačně Umění, láska na celý život. Jeho zahajovací přednášku sledovalo zaplněné hlediště v úterý 17. září.

Matyáš Bernard Braun

Vývoj české architektury, významné evropské osobnosti, to nejlepší z umění 19. století, počátky umělecké tvorby, méně známí umělci ve stínu velikánů a moderní umělecké směry 20. století to vše bylo obsahem předešlých cyklů. Letos si pořadatelky nechaly, jak se říká, poněkud volnější ruce. „Umění je naše největší životní láska a zároveň láska na celý život. Do takto pojmenovaného cyklu můžeme 'propašovat' některé z našich oblíbených umělců a epoch,“ vysvětluje výběr názvu Jitka Kuběnková, vyučující dějin umění.

Právě ona představila v úterý večer tvorbu výrazné osobnosti českého barokního umění Matyáše Bernarda Brauna. „Dle mého názoru byl naším nejlepším sochařem a zároveň také regionálním, protože jeho největší díla se nacházejí na Kuksu či v Jaroměři a jejím okolí,“ přiblížila Braunovu tvorbu přednášející a k obsahu svého výkladu doplnila: „Zaměřila jsem se také na porovnání Braunových děl s běžnou produkcí té doby. Pojmout veškerou jeho tvorbu v rámci hodiny a půl trvající přednášky pochopitelně není možné.“

Přednášet budou kolegyně i student

Kromě Jitky Kuběnkové a Marie Uhlířové, které jsou s kunsthistorickými pořady spjaté od samého začátku, se mohou návštěvníci těch letošních těšit i na další přednášející. Vedle vedoucí fotografického ateliéru SŠUP Martiny Novozámské, která hned za měsíc představí tvorbu významného českého fotografa Josefa Sudka, rozšíří tým i další nový člen. A bude jím jeden ze šikovných studentů uměleckoprůmyslové školy. „V dubnu příštího roku bude Vojtěch Petržílek přednášet o své lásce k japonskému komiksu, bude to pro něj určitě cenná zkušenost,“ dodává Jitka Kuběnková.

(jp)