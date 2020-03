Ve dnech 26. – 28. února se konala Soutěž odborných dovedností učňů oboru vzdělání čalouník v Brně. Magdaléna Hudcová a Anna Voborníková, žákyně 3. ročníku oboru čalouník, získaly v soutěži krásné druhé místo.

Již 9. ročník soutěže čalouníků proběhl u příležitosti konání Stavebního veletrhu Brno v pavilonu A2. Letos se utkalo 5 dvoučlenných družstev. Soutěžící měli za úkol očalounit křeslo s pružinovou kostrou a potáhnout jej látkou. Druhým úkolem bylo vrchní popruhování dřevěného rámečku a připevnění a vyvázání pružin.

Naše děvčata bojovala doslova do poslední minuty časového limitu. Výsledky práce družstev na prvním až třetím místě byly velmi vyrovnané. O tom svědčí i to, že Magdaléně a Anně uteklo o jediný bod zlato, které si odvezlo družstvo z Jaroměře. Všichni zúčastnění dali do svých výrobků maximum a využili všech svých zkušeností ze školy.

3. a 4. března 2020 proběhlo v areálu Vyšší odborné školy a Střední školy technické v České Třebové regionální kolo Soutěže odborných dovedností oboru strojní mechanik pro Pardubický a Královéhradecký kraj. Žáci Technické Vysoké Mýto mají dvě první místa – v soutěži jednotlivců i v soutěži družstev.

Soutěže se zúčastnilo 14 žáků ze 7 škol. Byla rozdělena na praktickou a teoretickou část. Nejvíce bodů v kategorii jednotlivců získal žák 3. ročníku oboru strojní mechanik ISŠT Vysoké Mýto Pavel Voborník, a postupuje tak do celostátního kola. Náš druhý soutěžící Daniel Matoušek se umístil na 4. místě. Těmito výsledky si zajistili i 1. místo v kategorii družstev.

Blahopřejeme. Kolektiv učitelů ISŠT Vysoké Mýto