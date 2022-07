Sokolík Pepík se zvířátky vylezli na tu nejvyšší rozhlednu, kterou našli. "Jé, to je krása. Až se mi z toho trochu točí hlava." "Podívej, tohle je cesta, kterou jsme přišli. A támhle v dálce jsou hory. A tam na tom kopci je hrad." "A co je to ten modrý had pod kopcem? Neublíží mi?" ptal se zvědavě Pepík. "Neboj se, Pepíku. To je řeka a támhle přes ni vede most. Pojď, půjdeme to prozkoumat."

Pohybové úkoly

JDI PO ÚZKÉ LÁVCE jako kobylka Emilka

"Jé, ona to nebyla řeka, ale jen potok. To jsme to ale popletli," smál se sokolík Pepík. "A hele, tady je přes něj lávka," ukazovala kobylka Emilka, "To já ji přeběhnu jako nic." "Opatrně, Emilko, je úzká."

ÚKOL: Chůze ve zúžené stopě – například pruh dlaždic na chodníku, obrubník, několik klacků položených za s sebou, nebo klackem vyrytá čára do hlíny, … Dítě nekouká do země, ale před sebe. Ruce upažit. Chůze přímo, bokem, couvání…

SKOČ PŘES POTOK jako opička Hanička

Opička Hanička pozorovala jak Pepík s Emilkou, Danuškou a Věruškou přecházejí lávku a nudila se. "Vždyť ten potok je úzký. Já žádnou lávku nepotřebuju. Hop. Vidíte, už jsem na druhé straně."

ÚKOL: Udělejte koryto potoka – vyznačte šířku potoka např. pomocí dvou klacků. Dítě přeskakuje snožmo. Kdo z rodiny by přeskočil nejširší potok?

PŘEHOĎ POTOK jako ježeček Mareček

Z lesa se ozvalo dupání. "Copak se to děje?" lekl se sokolík Pepík, "Snad jsme nevyplašili nějakého zlého obra." Ale to už k nim přibíhal ježeček Mareček: "Můžu se k Vám přidat? Já chci taky na výlet. Potok sice nepřeskočím, ale zato ho dokážu přehodit."

ÚKOL: Udělejte koryto potoka – vyznačte šířku potoka např. pomocí dvou klacků, nebo využijte skutečný potok, řeku… Najděte si kamínky, nebo šišky a snažte se potok přehodit horním obloukem.

NEŠLÁPNI NA ZEM jako opička Hanička

"Co se to děje? V potoce nějak stoupá voda." "To bude asi blesková povodeň. Honem nahoru, ať nás nezaplaví."

ÚKOL: Představte si, že je kolem vás voda a vy se nechcete namočit. Zkuste zdolat kus cesty, aniž byste stoupli na zem – můžete na kameny, pařezy, větve. Nebo si třeba můžete najít dva větší kusy kůry, stoupnout si na jeden, druhý dát před sebe, přejít na něj, sebrat ten první a položit ho zase před sebe atd.

KLIDOVÉ ÚKOLY

3 ZA 5

ÚKOL: Princip je jednoduchý. Máte 5 vteřin (nastavte na mobilu, nebo odpočítejte na prstech) na to, abyste vyjmenovali 3 zadané věci. Ideálně když se zapojí celá rodina, rodiče dávají otázky dětem, děti rodičům. Pro děti volte otázky úměrně věku. Pro malé děti – vyjmenuj 3 barvy, 3 kytičky, 3 zvířátka, 3 dopravní prostředky… Pro starší děti můžou být otázky těžší – vyjmenuj 3 značky aut, 3 dravé ptáky, 3 hady, 3 ryby… No a pro dospělé se meze fantazie nekladou – schválně to zkuste – třeba vyjmenovat 3 filmy Vašeho oblíbeného herce – vsadím se, že je uvidíte před očima, ale na jméno si nevzpomenete.

DŘEVO – NOS – NOS – DŘEVO

ÚKOL: Všichni sedí na lavičce (kládě, zemi, …). Jeden z dospělých předříkává: „Dřevo, nos, nos, dřevo.“ (V případě, že sedíte na zemi nahraďte slovo „dřevo“ slovem „zem“.) Nos = všichni se musí chytnout oběma rukama za nos. Dřevo = ruce na lavičku. Ten, kdo předříkává, se snaží ostatní splést, pohyby dělá nahodile, takže při vyslovení „nos“ někdy opravdu chytí nos a jindy lavičku a stejně tak při vyslovení „dřevo“.

