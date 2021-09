Akce se koná od 23. do 30. září.

„Významnou součástí projektu je také #BeActive Night, která v celé Evropě připadá na sobotu 25. září. Během ní je možné se zapojit do nočního pochodu, orientačního závodu nebo se třeba projít pohádkovým lesem. Kilometry se budou za jednotu sčítat,“ říká Petr Svoboda, náčelník ČOS.

Během letošní akce, která je začleněná do Evropského týdne sportu, si můžete otestovat své fyzické síly v rámci Sokolského odznaku zdatnosti. Vyzkoušejte si bumerangový běh, výskok dosažný, pavoučí běh, šplh nebo třeba překážkovou dráhu. Výkony všech účastníků se zapisují, tak svou zdatnost můžete srovnat s ostatními.

Ve čtvrtek 23. září začíná tradiční sokolská akce #BeActive Sokol spolu v pohybu. Přijďte se podívat, co sokolovny ve vašem okolí nabízejí! Po celé České republice se jich lidem otevřou dvě stovky. Každá z nich bude mít svůj vlastní program, na všech místech bude ale pro každého – děti, jejich rodiče i prarodiče, sportovci, lidé, kteří se pohybem jen baví nebo s ním teprve začínají. Přijďte si zacvičit, zahrát míčové hry, zaběhat si nebo i zazávodit. Sokol toho nabízí opravdu spoustu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.