Po dvou letech se vojáci 14. pluku logistické podpory společně s kolegy z Odboru komunikace Ministerstva obrany ČR opět vypravili s projektem POKOS na Kralicko. Během tohoto týdne navštívili děti ze Základní školy a mateřské školy Červená Voda a Základní školy Vincence Junka v Dolní Čermné. Společně si pro ně připravili zajímavé přednášky o Armádě České republiky, představili jim taktickou výstroj vojáků, základy první pomoci, ukázky boje zblízka i moderní techniku. Vůbec poprvé si mohli školáci prohlédnout také novou vojenskou Toyotu Hilux.

Projekt POKOS na Kralicku. | Foto: Milan Hlavatý

„Žákům z druhého stupně základní školy jsme již tradičně prezentovali branně – bezpečnostní témata a zaměřili jsme se podrobněji na to, co by měli vědět o krizových stavech, armádě, branné povinnosti či aktivní záloze. Děti zaujala také přednáška o vojenské logistice a potleskem odměnily vyprávění vojáka o jeho zkušenostech ze zahraniční mise v Afghánistánu,“ přiblížil obsah přednášek Petr Toman z Odboru komunikace Ministerstva Obrany ČR.