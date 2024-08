„Po úspěchu loňských oslav 150. výročí od zahájení provozu na Moravské pohraniční dráze jsme se domluvili s Českými drahami a Muzeem starých strojů a technologií, že bychom podobnou akci chtěli opakovat každý rok. V letošním roce si budeme totiž připomínat 125 let od zahájení provozu na trati Dolní Lipka Štíty a 150 let trati Dolní Lipka – Letohrad – Hradec Králové. Obě tato významná výročí si jednoznačně připomenutí zaslouží. Proto se opět do stanice Dolní Lipka sjede hned několik parních strojů, jako Rosnička, Ušatá, Němka či Ventilovka. Návštěvníci se však mohou těšit také na Hurvínka, Sergeje či Čmeláka,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Kompletní jízdní řády včetně ceníků a dalšího programu najdete na vlaky.pardubickykraj.cz.

Kromě statických ukázek se budou moc návštěvníci do Dolní Lipky samozřejmě parními stroji také dopravit. „Pro zájemce jsou připraveny hned čtyři trasy tak, abychom obsloužili co největší území nejen našeho kraje, ale zajedeme také do Královéhradeckého a Olomouckého kraje,“ řekl hejtman.

Na trať z České Třebové přes Letohrad do Dolní Lipky vyrazí parní lokomotiva Rosnička. Spojení se sousedním Olomouckým krajem, konkrétně mezi Šumperkem, Dolní Lipkou a Štíty budou zajišťovat Hurvínek a Věžák. Ze Zábřehu na Moravě vyjede vlak v čele s parní lokomotivou Němka, který se v Rudě nad Moravou spojí s Hurvínkem a Věžákem a společně dojedou do Dolní Lipky. Ve spolupráci s Pardubickým spolkem historie železniční dopravy přijede do Lipky již v pátek 6. září Hurvínek, který cestující do krajského města dopraví zpět v sobotu večer po skončení akce. Zájemce z Pardubic, Hradce Králové či Žamberka přiveze do Dolní Lipky parní lokomotiva Ušatá, kterou pro akci zapůjčí Národní technické muzeum. V průběhu dne pak sveze cestující na krátké trati z Dolní Lipky do Hanušovic a zpět. Ventilovkou se pak budou moci cestující povozit mezi Dolní Lipkou a Štíty.

Kromě Dolní Lipky bude od 13:30 připravena vojenská ukázka Československé obce legionářské na nádraží ve Štítech a další doprovodný program při obratech vlaků.

Kompletní jízdní řády včetně ceníků a dalšího programu najdete na vlaky.pardubickykraj.cz.

Dominik Barták, mluvčí Pardubického kraje