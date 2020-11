Dnes a zítra máte poslední možnost pomoct Vojtíškovi Vackovi. Udělejte dobré rozhodnutí a přispějte na složitou operaci, která Vojtíškovi zvýší naději být úplně normálním klukem.

Foto: ZZS PK

Jmenuji se Vojtíšek Vacek, bude mi 5 let a narodil jsem se s Goldenharovým syndromem. Nevíš co to je? Mám jinou tvář,nemám pravé ucho a na levé jsem nedoslýchavý. Z pravého ucha mi zbyl jen takový kousíček a trpím parézou lícního nervu. Boj se srdeční vadou jsem úspěšně vyhrál a se změnami na krční páteří bojuji statečně dál. Nejsem smutný, jsem šťastný, mám milující maminku a tatínka, kteří pracují u Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje jako záchranáři, a teď mi svitla naděje být úplně normálním klukem. Moc rád bych druhé ouško, ale operace a pobyt v Americe je moc nákladná. Prosím pomozte mi stát se normálním klukem, slyšet stereo, mít obě uši a rovnou tvář, to je to po čem toužím.

S láskou, Váš Vojtíšek.