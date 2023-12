FOTO, VIDEO: V Ústí nad Orlicí podruhé pomáhala hudba

Čtenář reportér

Do Ústí nad Orlicí podruhé dorazil benefiční festival Hudba pomáhá a to během svého 17. ročníku. Také letos diváci a podporovatelé zaplnili hlediště Roškotova divadla do posledního místa.

V Ústí nad Orlicí podruhé pomáhala hudba | Video: Město Ústí nad Orlicí

Sedmnáctým ročníkem benefičního festivalu Hudba pomáhá se organizátoři rozhodli podpořit Klárku Doležalovou ze Suché Lhoty u Litomyšle, která trpí vzácnou vývojovou vadu mozku označovanou jako lisencefalie typu 1. Doslovný překlad názvu postižení – „hladký mozek" – vlastně nejlépe vystihuje podstatu nemoci. Klárčin mozek není zvrásněný. Má porušená nervová zakončení, která posílají informace z mozku do těla. A právě to je důvod silně opožděného motorického vývoje, těžké mentální retardace, centrální poruchy zraku či epilepsie. Pomoc pečujících osob je nezbytná prakticky ve všech úkonech, motorice napomáhají časté rehabilitace a kompenzační pomůcky. Rodina by si přála pořídit větší auto, které jim usnadní běžné cestování i přesuny na tolik potřebné rehabilitace. Přímo na koncertu v Ústí nad Orlicí se podařilo vybrat částku ve výši 130 tisíc korun. Celkem se v rámci 17. ročníku akce prozatím podařilo vybrat rekordní částku 867 tisíc korun. Letošní ročník festivalu bude zakončen 25. prosince koncertem ve Vysokém Mýtě. Zdroj: Město Ústí nad Orlicí