Ve finále soutěžilo 10 rozhleden z celé České republiky a opravdu se bylo na co dívat, všechny byly nádherné. Nám se ale potvrdilo, že rozhledna nemusí být vždy největší či nejdražší, aby oslovila a zaujala turistu. Někdy stačí, když na vás dýchne určitá vnitřní atmosféra, pocit, že jste součástí něčeho milého a příjemného.

Staráme se o rozhlednu jak nejlépe umíme, a vy návštěvníci jste to poznali. Díky vašim hlasům jsme přišli na to, že máte naši rozhlednu rádi, a za to vám moc děkujeme.



Tým Sportareálu