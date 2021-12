Autorka Hana nám ke svým fotkám připsala: Kramařila jsem v mámině toaletním stolku a našla plno natáček, které už nechtěli ani v kadeřnictví, a připomínala si dobu, kdy jsme my holky nosily vlasy krátké i dlouhé. Do nich dávaly stužku nebo jen sponku. Později berušky a kopretiny (to byl ten poslední dílek, který jsem hledala, ale ani kamarádky už nemají a nenašly, což mě mrzí) nebo takové ty kuličky na gumičce. Ze šátku jsme si vázaly i mašli nebo růži na culíky. Pak si vzpomínám na mámin drdol, co jeden čas nosila, do kterého určitě měla vpíchnuté ty drátky, tuším, že se jim říkalo vlásenky. Ale mamka si to už nepamatuje, ani jak dlouho jí tento účes vydržel.