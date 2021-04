V březnu jsme si připomněli jeden rok od chvíle, kdy nám v Sociálních službách Česká Třebová pandemie covid-19 obrátila životy na ruby.

Byl to těžký rok, plný zkoušek dosud nepoznaných, plný nových zkušeností, které nebyly vždy jen příjemné. Přesto se ukázalo, že zaměstnanci Sociálních služeb, bez ohledu na pracovní zařazení nebo pozici, mají srdce na pravém místě, a že dokáží napnout všechny síly k zajištění chodu služeb, které poskytujeme těm, co nás potřebují. A právě to jsme si chtěli připomenout… a proto jsme si na respirátory nalepili srdíčka jako připomínku toho, že už rok bojujeme ze všech sil, a toho, že naše práce není jen zaměstnání, ale že je pro nás posláním.

V Domově pro seniory si společně s námi náročný rok připomínají i uživatelé, jejichž respirátory srdíčka také ozdobila… Všudypřítomná hrozba onemocnění zavřela seniory v Domově, znemožnila jim trávit čas s jejich rodinami, často i společně s jinými uživateli. Přes náročnou situaci se ale odehrála celá řada akcí, které jsme si připomněli výstavou fotografií v kapli Domova.

Děkujeme aktivizačním pracovnicím, které akci Srdíčka i Rok 2020 ve fotografiích iniciovaly. Bylo to milé zastavení a připomenutí si toho, že covid nejen bral… ale že nám dal i několik dobrých zkušeností.



A na závěr už snad jen můžeme dodat to, co nás provází od loňského jara: „Respirátory halí naše tváře, ale nehalí naše srdce, která otevíráme pro ty nejpotřebnější.“



Děkujeme vám všem za podporu po celý „covidový“ rok 2020 i v tomto roce a společně s vámi doufáme, že již brzy bude líp!

Tým Sociálních služeb Česká Třebová